Ren galskab: Scorer tre mål i overtiden

Malte Amundsen og co. var natten til torsdag en del af en fuldstændig vanvittig fodboldkamp

Vi ved alle, at 2-0 er den farligste føring i fodbold.

Men 3-0 er altså heller ikke garanti for noget som helst.

Det kan AC Milans stjerner fra Champions League-finalen i 2005 nikke genkendende til.

Det samme kan FC Cincinnatis spillere, der natten til torsdag dansk tid nok troede, at den hellige gral var velforvaret hjemme mod New York City FC.

Tre scoringer i løbet af den første halve time (blandt andet et med hælen - og et andet på saksespark) havde rystet gæsterne, der havde danske Malte Amundsen med fra start på venstre back, eftertrykkeligt.

Og da de første begyndte at skele til dommeren og få et indtryk af, hvornår han mon kunne finde på at fløjte til pause, stod der fortsat 3-0.

Så var der lige den finte, at dommeren lagde fem minutter til.

Da de var gået, stod der 3-3.

Først reducerede Talles Magno med hælen (ja, det var så anden scoring med hælen i den halvleg!). Der var der spillet 44 minutter og 15 sekunder.

Endnu et vidunder-mål

Da uret rundede 46.30 reducerede Heber efter en frispilning i feltet. Da der var spillet 48 minutter og 48 sekunder bankede Maxi Morales til bolden fra kanten af feltet - men blev reddet af en godt spillende Roman Celentano i målet.

Da der var spillet 50 minutter, og dommerens overtid var gået, fortsatte spillet. Han havde ikke fået nok endnu.

Og så kom udligningen. Der var der spillet 51 minutter og 40 sekunder af 1. halvleg. Igen var det Heber, der denne gang headede bolden i mål.

Og minsandten om ikke også Gustav Pereira formåede at brage New York City foran efter 52 minutter - nu syv minutter inde i 2. halvleg dog. Til gengæld var det nok kampens mål, hvilket i sig selv er ret vildt.

Han fik lov at løbe med bolden frem til kanten af feltet, hvor han bankede bolden op i krogen til 4-3. Så ret beset scorede gæsterne fire mål på...ja, ret kort tid.

Brenner havde scoret to af Cincinnatis mål i 1. halvleg, og han fuldendte hattricket i 70. minut til slutresulatet i en hæsblæsende fodboldkamp.

Og Malte Amundsen? Han spillede såmænd hele kampen - hans 13. ud af 16. mulige foreløbig denne sæson.

