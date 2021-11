Reporter: Så afvisende var Schmeichel

DBU ønsker ikke at forholde sig til Peter Schmeichels forsvar for VM-slutrunden i Qatar eller hans kritik af, at trøjesponsorer har givet plads til kritiske markeringer

Der var ikke meget broderfolks-varme mellem den svenske journalist Olof Lundh og den tidligere danske stjernemålmand Peter Schmeichel, da førstnævnte interviewede ham for Fotbollskanalen.

Det skete i Qatar, hvor Schmeichel sammen med en række andre fodboldlegender var samlet for at promovere den VM-slutrunde, der har været under massiv kritik for både tildeling af værtskabet og migrantarbejdernes forhold.

Den kritiske vinkel var dog ikke et tema, der passede Schmeichel særlig godt, og undervejs kom han med flere polemiske kontrastød som dette:

- For mig handler det om fodbold, og jeg er nødt til at holde det til fodbold. For jeg har ikke viden og føler heller ikke ansvar for noget som helst andet. Så jeg vil forholde mig til fodbold og kun fodbold, okay?

Og da han bliver spurgt til den aktuelle Qatar-debat i Skandinavien, blandt andet på baggrund af rapporter fra Amnesty og ILO, lyder det:

- Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Og grunden til, at jeg ikke vil blande mig i det her, er, at vi spiller fodbold, og vi elsker fodbold, og vi arrangerer fodboldturneringer alle steder i verden. Det har stået på al tid.

Senere i interviewet bliver irritationen så fremskreden, at han langer følgende ud efter reporteren:

- Jeg ved ikke en gang, hvad du vil. Er det, fordi Sverige ikke kvalificerer sig, at du spørger på den her måde?

FIFA-præsident Giovanni Infantino og Peter Schmeichel hygger sig sammen til Formel 1-løbet i Qatar forleden. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Tonen og udsagnene i interviewet har vakt genlyd og forbløffelse på sociale medier, og den svenske journalist forklarer om seancen, at den danske Hall of fame’er med de 129 landskampe først troede, at han vil spørge den tidligere Manchester United-målmand til situationen i klubben efter en managerfyring.

- Han stillede trods alt op som en slags ambassadør for VM-slutrunden sammen med en række andre tidligere profiler. Og derfor var det relevant at spørge ham om Qatar som VM-værter, siger Olof Lundh til Ekstra Bladet.

- Men det var tydeligt, at spillere som Eto’o, Cafu, Beckham, Desailly og Schmeichel ikke var kommet til Qatar for at besvare spørgsmål om valget af dem som VM-værter.

Det var den svenske journalist Olof Lundh, der interviewede Peter Schmeichel. Her ses han i forbindelse med en kamp mellem Sverige og Danmark tilbage i 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

- En FIFA-repræsentant stod klar til at guide Samuel Eto’o, hvad han skulle svare på af spørgsmål. Men det var tydeligt, at han selv kunne styre det.

- David Beckham stillede slet ikke op i mixzone og havde – som det blev fortalt – lavet en aftale om, han ikke skulle forholde sig til Qatar som VM-værter, fortæller den svenske reporter om seancen, hvor 15-20 journalister var til stede.

Det er ikke lykkedes at indhente en kommentar til kritikken fra Peter Schmeichel via hans manager Mads H. Frederiksen.

Heller ikke DBU, der har accepteret, at de to trøjesponsorer, Danske Spil og Arbejdernes Landsbank, ved slutrunden har afgivet deres eksponering på spillernes træningstøj til fordel for kritiske budskaber og markeringer, har lyst til at kommentere Schmeichels ageren i Qatar.

Schmeichel valgte dog selv at kommentere trøjesagen overfor Fotbollskanalen:

- Hvorfor skal de (landsholdsspillerne, red.) have det ansvar? Hvorfor er det os, der skal kæmpe det her slag? Hvorfor er det sporten, der skal gøre det her? Hvorfor er det ikke politikerne - dem der er valgt til at debattere de her ting og få det her ordnet?