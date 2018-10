Risikerer syv års fængsel: Stjerner udråbes som hooligans efter kæmpe skandale

De var ikke med i Ruslands Nations League-kamp mod Sverige torsdag aften.

Og spørgsmålet er, hvor lang tid der skal gå, før Aleksandr Kokorin og Pavel Mamaev igen er at finde på landsholdet. Eller et hvilket som helst andet professionelt fodboldhold.

For karrieren kan meget vel være sat på et længere standby, efter de to stjerner er blevet filmet i færd med at overfalde et medlem af handelsministeriet, Denis Pak, udenfor en café i Moskva.

Pak blev både sparket og slået på gaden af en gruppe personer, der inkluderer 27-årige Kokorin og 30-årige Mamaev.

Hans advokat har fortalt, at Pak, der grundet sit asiatiske udseende desuden skulle være blevet overdænget med racistiske udtryk ved overfaldet, ikke har det særlig godt.

Derudover er de to fodboldstjerner mistænkt for at have medvirket til overfald på en chauffør på den kendte, kvindelige tv-vært Olga Ushakova.

Denne, en Vitaliy Solovtchuk, har fortalt til tv-kanalen Pjervyj, at han brækkede næsen, fik skader i hovedet og desuden en række blå mærker af overfaldet.

- Jeg kommer ikke til at tilgive. Jeg kommer til at forfølge det her, til det er slut, siger han.

'Fordømmer deres hooliganisme'

De to spillere blev først varetægtsfængslet, der torsdag blev forlænget med foreløbig to måneder - indtil en retssag mod dem begynder. De er sigtet for medvirken til hooliganisme, og dømmes de, risikerer de op til syv års fængsel.

Den russiske Premier League har allerede været ude og fordømme handlingerne og kalder spillerne for hooligans.

- Efter at alle detaljer i episoden, der involverer Aleksander Kokorin og Pavel Mamaev, er blevet udredt, udtrykker den russiske Premier League sin indignation og fordømmer deres hooliganisme, skriver ligaen ifølge nyhedsbureauet TASS.

Ligaen tilføjer, at spillernes handlinger kaster en mørk skygge over - ikke kun deres klubber - men også russisk fodbold som helhed, og 'de skyldige skal tildeles den hårdest tænkelige straf'.

Mens de to hovedpersoner endnu ikke har kommenteret, har arbejdsgiverne, Zenit Skt. Petersborg og Krasnodar, været ude med klare meldinger.

- Hvad der skete i Moskva med Aleksandr Kokorin har vakt foragt og indignation i klubben. Vi mener ikke, det er nødvendigt at tale om en straf til spilleren - den kommer. Lige nu føler Zenit og tilhængerne ikke andet end forfærdelse over, at en af landets mest talentfulde spillere har opført sig så grufuldt, skriver storklubben fra Skt. Petersborg.

Krasnodar nøjes ikke med at tage afstand fra Mamaevs handlinger. Han er allerede suspenderet, og det er et spørgsmål om tid, før han er smidt ud af klubben.

- Desværre er kontrakter indgået på en måde, der sikrer professionelle udøvere bedst muligt. Men vi gør, hvad vi kan, for at afvikle den, skriver klubben kortfattet.

Alt dette inden spillerne overhovedet er blevet stillet for en dommer.

'Jeg vil gerne sparre med dem'

Hvor Mamaevs landsholdskarriere nok er et overstået kapitel - han spillede senest blandt sit lands udvalgte i 2016 - ville Kokorin være anderledes sikker på udtagelse. Han havde også været en sikker mand i VM-truppen på hjemmebane i sommer, hvis ikke en skade havde holdt ham ude.

Myndighederne undersøger tilmed, om der er hold i historien om, at de to spillere skal have forsøgt at købe de levende billeder, der viser overgrebet på Denis Pak.

- Vi undersøger oplysningerne, fortæller Yuriy Titov, en talsmand fra politiet i Moskva, til nyhedssitet Gazeta.

- Det betyder ingenting, at der er tale om fodboldstjerner. Vi gør ikke forskel på folk, siger Titov.

Det er en sag, der dagligt bliver vendt og drejet i alle tænkelige vinkler i russiske medier.

Således også fra Kreml, hvor en talsmand for præsident Vladimir Putin har udtalt, at man følger sagen nøje, mens MMA-stjernen Aleksander Emeljanenko har udtalt:

- Hvis de vil slås, må de gøre det i organiserede former i en idrætshal. Jeg vil med glæde sparre med dem.

Selv den russiske ishockeylegende, Vladislav Tretiak, har udtalt sig om sagen.

- Det skal straffes. Ingen er over loven. Hvis du tror, du kan tillade dig hvad som helst, fordi du er en kendt idrætsudøver, så tager du fejl, siger han til Gazeta.

