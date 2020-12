Robert Lewandowski kåret til verdens bedste mandlige fodboldspiller

Robert Lewandowski er verdens bedste fodboldspiller.

Polakken blev torsdag hædret med den fornemme pris af Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) ved prisuddelingen 'The Best' efter en vanvittig sæson.

Bayern München-bomberen vandt det tyske mesterskab, den tyske pokalturnering samt Champions League.

Verdensstjernen scorede absurde 55 mål i 47 kampe i sæsonen 2019/2020. Samtidig blev det til ti assists.

Spidsangriberen vandt prisen foran to af spillets allerstørste stjerner. Foto: Valeriano Di Domenico/Ritzau Scanpix

Lewandowski var en del af et finalefelt til prisen som verdens bedste sammen med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Messi stemte på Neymar

Ekstra Bladets sportschef Allan Olsen havde den danske journaliststemme og havde Lewandowski som den bedste, Sadio Mané som 2'er og Thiago som 3'er.

Ved at tage et kig nærmere på de mange stemmer kan det også ses, at Lionel Messi, der havde stemmeret som Argentinas anfører, havde Neymar som den bedste, Kylian Mbappé som 2'er og Robert Lewandowski som 3'er.

Samtidig har Neymar for nyligt sagt, at han gerne vil genforenes med argentineren det kommende år - læs mere her.

Messi mener, at Neymar er verdens bedste. Foto: Eugene Hoshiko/Ritzau Scanpix

Lewandowski selv stemte som Polens anfører på Thiago, Neymar og De Bruyne i nævnte rækkefølge. Altså hverken Messi eller Ronaldo fik polakkens stemme.

Portugals anfører Ronaldo stemte på Lewandowski, Messi og Mbappé i nævnte rækkefølge.

Ud over at blive kåret til verdens bedste fik Bayern-angriberen også en plads på årets hold sammen med tre holdkammerater. Sådan ser årets hold ud:

Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies - Kimmich, De Bruyne, Thiago - Messi, Lewandowski, Ronaldo.

Hos kvinderne løb engelske Lucy Bronze med prisen som verdens bedste foran næsen på Pernille Harder, der var med i finalefeltet.

Pernille Harder går glip af kæmpe pris

- Jeg er deroppe af, lød det fra danske Pernille Harder på spørgsmålet om, om hun er verdens bedste fodboldspiller, da hun blev spurgt for et par dage siden. Video: Discovery Networks Danmark

