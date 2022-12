Ronaldo afviser: - Det er ikke sandt

Der bliver sagt og skrevet meget om Cristiano Ronaldo. Rigtig meget.

Tirsdag blev den helt store historie, at manden med flest landsholdsmål i historien var bænket til Portugals VM-ottendedelsfinale mod Schweiz, men allerede dagen forinden handlede overskrifterne igen om den portugisiske superstjerne.

Her kunne den store spanske avis Marca nemlig fortælle, at Ronaldo 1. januar skifter til saudiarabiske Al-Nassr, hvor han skriver under på en monsterkontrakt med en årsløn på svimlende 1,5 milliarder kroner.

Men den historie fik Ronaldo tirsdag aften afvist efter Portugals 6-1-sejr over Schweiz.

- Nej, det er ikke sandt, lød det fra manden, der, uanset om han spiller eller ej, ofte ender som hovedpersonen.

Foto: SUHAIB SALEM/Ritzau Scanpix

Transferguruen Fabrizio Romano, der plejer at have styr på sagerne, har for nylig beskrevet, at der rigtignok ligger et konkret bud fra den saudiarabiske klub, men at Ronaldo endnu ikke selv har taget stilling til tilbuddet.

Dermed er der fortsat usikkerhed om portugiserens fremtid, der har været uvis, siden han og Manchester United 22. november rev kontrakten over.

Tirsdag aften fik Cristiano Ronaldo det sidste kvarter på banen, da han kunne se sine landsmænd afholde legestue mod schweizerne.

Her var det tilmed superstjernens afløser, Gonçalo Ramos, der endte som den helt store helt, da han formåede at lave VM-slutrundens første hattrick.

Sejren betyder, at Portugal nu er klar til kvartfinalen, hvor overraskelsen Marokko venter. Et opgør, der spilles lørdag klokken 16.