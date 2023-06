Ronaldo bekræfter: Bliver i Saudi-Arabien

Rygterne har svirret - skal Ronaldo fortsætte det lukrative, ørkenvarme fodboldeventyr i Saudi-Arabien, eller forlader han Den Arabiske Halvø og annoncerer et rørende comeback til mægtige Real Madrid?

Det spørgsmål har hovedpersonen nu selv besvaret i et interview til den saudiske liga, SPL.

- Jeg er glad her, jeg vil fortsætte her. Jeg kommer til at fortsætte her, slår Ronaldo fast.

Den portugisiske superstjerne anerkender, at den saudiske liga stadig har meget at lære, hvis den skal måle sig med de største i Europa.

- Ligaen er meget kompetitiv. Vi har rigtig gode hold, rigtig gode arabiske spillere, men de skal forbedre infrastrukturen lidt.

- Selv dommerne og VAR-systemet skal være lidt hurtigere. Hvis de fortsætter arbejdet de næste fem år, tror jeg, den saudiske liga kan blive en top 5-liga i verden, lyder det fra Ronaldo.

- For at være helt ærlig, så forventede jeg at vinde noget i år, siger Ronaldo. Han og klubben Al-Nassr missede mesterskabet. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

På det seneste er flere af klodens allerstørste fodboldstjerner rygtet til Saudi-Arabien.

Lionel Messi spiller sin sidste sæson i PSG, og flere medier melder, at Karim Benzema ligeledes stopper i Real Madrid. Begge er stærkt rygtet til den saudiske liga.

Dermed kan Ronaldo få selskab af både sin største rival nogensinde og sin tidligere angrebsmakker i Real Madrid gennem ni år.

- Hvis de kommer, store spillere og store navne, de er meget velkomne, så vil ligaen blive en smule bedre, siger Cristiano Ronaldo.

Ronaldo og klubben Al-Nassr sluttede skuffende på en andenplads i ligaen i denne sæson og gik dermed glip af det saudiske mesterskab.