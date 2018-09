- Ronaldo er egoistisk, og jeg ville aldrig have ham på mit hold!

Den kroatiske træner, Zlatko Dalic, har ikke pæne ord tilovers for Cristiano Ronaldo, som brokkede sig over ikke at vinde UEFA's pris som årets spiller i Europa

- Det beviser bare, hvad jeg altid har sagt; Han er en egoist, og jeg ville aldrig have ham på mit hold!

Sådan sagde den kroatiske landsholdstræner, Zlatko Dalic, da han blev spurgt ind til Ronaldos udtalelser omkring UEFAs årets spiller-prisen, som Luka Modric snuppede for næsen af ham.

- Han er den slags spiller, som tænker 'det er lige meget, hvis vi taber, det eneste, der betyder noget, er, at jeg scorer et mål', siger den succesfulde træner om Ronaldo.

Zlatko Dalic førte det kroatiske landshold til VM-finalen denne sommer, og her var Luka Modric en af nøglespillerne, som var grunden til, at det kunne lade sig gøre for det lille land at nå så langt i turneringen.

Følte sig snydt

Ronaldo var sur over, at han ikke vandt prisen som Europas bedste spiller.

Det kaldte Ronaldos agent, Jorge Mendes, også både 'skamfuldt' og 'til grin', at han ikke gjorde, selvom vinderen blev stjernespillerens tidligere holdkammerat fra Real Madrid, Luka Modric.

Zlatko Dalic og det kroatiske landshold fejres, efter de nåede hele vejen til VM-finalen, som de dog tabte til Frankrig. Foto: Darko Vojinovic

Der kan muligvis være noget om snakken, for Ronaldo scorede svimlende 15 mål i 13 kampe, da Real Madrid vandt deres fjerde Champion League-trofæ i streg. Et af de mål blev kåret til årets mål, da han scorede på saksespark mod Juventus i kvartfinalen.

På den baggrund kritiseres juryen, som består af trænere og sportsjournalister fra hele Europa, for at have vurderet spillerne for meget ud fra præstationerne ved VM, uden at tage de andre europæiske turneringer med i overvejelserne.

Ronaldo spiller nu for italienske Juventus, hvor han ikke har fået den fremragende start, som mange nok havde forventet fra ham.

Han har nemlig ikke scoret endnu, selvom han har spillet tre kampe for klubben.

