Ronaldo lover: Slår vild rekord

Cristiano Ronaldo er besat af rekorder, og nu lover den portugisiske superstjerne, at han kommer til at snuppe endnu en.

Da Portugal søndag kvalificerede sig til EM, var det naturligvis med Juventus-angriberen i målscorerens rolle. Han scorede det andet mål i 2-0-sejren over Luxembourg og kom dermed op på 99. scoringer i landsholdstrøjen.

Han er nu kun ti mål efter Irans Ali Daei, der med 109 landskampsmål er den mest scorende spiller i landsholdssammenhæng.

- Alle rekorder skal slås, og jeg slår den rekord, sagde Ronaldo efter sejren, der gjorde Porutgal EM-klar.

Det 34-årige fænomen har haft et fantastisk landskampsår for Porugals forsvarende Europamestre.

14 gange har han ramt plet i 2019, så man forstår, hvorfor han føler sig overbevist om, at han slår Daeis legendariske rekord.

109 gange scorede Ali Daei i 149 landskampe for Iran. Foto: HASAN SARBAKHSHIAN/Ritzau Scanpix

Iraneren, der blandt andet spillede i Bayern München, er den eneste spiller i historien på et trecifret antal landskampsmål, men man fornærmer ikke Daei ved at sige, at mange af dem faldt mod lande, der ikke ligefrem er kendt for deres fodboldmeritter.

Cristiano Ronaldo har brugt 164 kampe på at score sine 99 mål. Hans evige rival Lionel Messi står noteret for 69 mål i 137 landskampe for Argentina.

