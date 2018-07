Ronaldo og Messi kan vinde igen - men en stjerne mangler

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er blandt de ti nominerede til hæderen som verdens bedste fodboldspiller, en titel de begge har vundet fem gange inden for de seneste ti år.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har tirsdag nomineret ti spillere til hæderen, og ikke overraskende er Ronaldo og Messi endnu en gang med. Til gengæld er den brasilianske superstjerne Neymar røget ud af kandidatfeltet efter en sæson, hvor han skiftede fra FC Barcelona til Paris Saint Germain og sammen med Brasilien røg ud af VM i kvartfinalen efter et nederlag til Belgien.

Cristiano Ronaldo er de to seneste år løbet med prisen, der i øjeblikket hedder 'The Best FIFA Men's Player', men som tidligere har optrådt under andre navne.

Den 33-årige portugiser vandt i den forløbne sæson Champions League med Real Madrid, men han er siden skiftet til italienske Juventus.

31-årige Lionel Messi vandt det spanske mesterskab med FC Barcelona, men ligesom Ronaldo røg han tidligt ud af VM med Argentina.

Mens Ronaldo og Portugal tabte 1-2 til Uruguay i ottendedelsfinalen, tabte Argentina 3-4 i ottendedelsfinalen til Frankrigs senere verdensmestre.

Netop Frankrig har en trio med blandt de nominerede i form af Raphaël Varane (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético Madrid) og Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain). Sidstnævnte blev kåret som VM's bedste unge spiller.

Cristiano Ronaldos nu forhenværende holdkammerat i Real Madrid Luka Modric, der vandt VM-sølv med Kroatien, er også blandt de nominerede.

Luka Modric blev kåret som den bedste spiller ved VM.

De fire sidste nominerede er belgierne Kevin De Bruyne (Manchester City) og Eden Hazard (Chelsea) samt englænderen Harry Kane (Tottenham) og egypteren Mohamed Salah (Liverpool).

