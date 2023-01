Ronaldo så med fra omklædningsrummet

Cristiano Ronaldo måtte nøjes med at juble over Al Nassrs 2-0 sejr fredag aften fra klubbens omklædningsrum

Al Nassr vandt fredag aften 2-0 over Al Tai i klubbens første kamp siden superstjernen Cristiano Ronaldos skifte til den saudiske klub.

Men Ronaldo var ikke med.

I stedet nøjedes han med at se med fra omklædningsrummet, mens han i bar overkrop gav den gas på en af klubbens motionscykler.

Det viser en video, som Al Nassr har delt på Twitter.

I videoen jubler Ronaldo over hans holdkammerat Anderson Taliscas anden scoring i kampen.

Derfor var han ikke med

Den 37-årige portugiser måtte springe debuten for sin nye klub over af to årsager.

For det første har Al Nassr ikke kunnet registrere Ronaldo i truppen, fordi klubben nu har for mange udenlandske spillere.

Og når dét problem bliver løst, skal Ronaldo afsone to spilledages karantæne.

Ronaldo var dog lige et smut inde på stadion i løbet af aftenen. Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

Karantænen stammer fra en episode tilbage i april sidste år, hvor Ronaldo efter et nederlag til Everton i frustration slog en mobiltelefon ud af hånden på en fan.

Der går derfor nogle uger endnu, inden vi får portugiseren at se i aktion i ørkenvarmen i Saudi-Arabien.

Næste opgave for Al Nassr er ude mod Al Shabab 14. januar, mens de 22. januar tager imod Al Ittifaq hjemme i hovedstaden Riyadh.