Ronaldo topper vild Instagram-liste

1,6 millioner dollars. 10 millioner kroner.

Hvor mange år vil det tage dig at tjene det?

Cristiano Ronaldo har en guldrandet kontrakt i Juventus, der sikrer ham millioner og atter millioner måned efter måned.

Men det er hans Instagram-konto, der for alvor får kasseapparatet til at gå amok.

Ifølge Hopper HQ, et britisk social media markering-firma, der har opgjort de største stjerner på Instagram, kan Ronaldo tjene helt op til føromtalte og i øvrigt vanvittige beløb for et enkelt opslag på sin Instagram-profil.

Og det er mere end noget andet væsen her på kloden. Også Dwayne 'The Rock' Johnson, der ellers har indtaget førstepladsen hidtil.

Det hjælper selvfølgelig en hel del, at Ronaldo kan prale af 315 millioner følgere.

Seneste opslag fra Ronaldo er en gammelt og i skrivende stund liket 13,2 millioner gange...

The Rock må tage til takke med 254 millioner følgere. Han kan ifølge Hopper HQ opkræve 1,52 millioner dollars - svarende til 9,5 millioner kroner. Så helt sløjt ser det selvfølgelig ikke ud for den store kleppert.

Tredjepladsen indtages i øvrigt af Ariana Grande.

Eneste anden sportspersonlighed i top 10 er Lionel Messi på syvendepladsen, der har 233 millioner følgere. Han kan angiveligt tillade sig at bede om 1,1 millioner dollars - 6,9 millioner kroner - per opslag

Hopper HQ har sammensat listen siden 2017 og kigger på flere forskellige parametre for at komme til sine konklusioner - så som mængden af opslag, antal følgere og såkaldt average engagement, der måler mængden af interaktioner online.

Hvis man var i tvivl om den indflydelse og vidde, Cristiano Ronaldo har - ikke kun med sine sociale medier, var resultatet af hans aktion med at fjerne to Coca-Cola-flasker under et pressemøde ved EM opsigtsvækkende.

Læskedriksmastodonten, der er en af hovedsponsorerne ved EM, oplevede ganske enkelt et aktiefald den efterfølgende dag på 1,6 procent - svarende til 24 milliarder kroner.

Selvom portugiseren er gået hen og blevet 36 år, er han hot som aldrig før. I hvert fald online. Det seneste år er prisen for at medvirke og reklamere på hans Instagram steget med vilde 54 procent.

Listen i år er i øvrigt første gang, den har eksisteret, hvor der ikke forefindes en Kardashian eller Jenner i top 3.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Top 10

1. Cristiano Ronaldo, (315 mio. følgere) - 1,6 mio. dollars per opslag

2. Dwayne 'The Rock' Johnson (254 mio.) - 1,52 mio. dollars

3. Ariana Grande (252 mio.) - 1,51 mio. dollars

4. Kylie Jenner (249 mio.) - 1,49 mio. dollars

5. Selena Gomez (245 mio.) - 1,46 mio. dollars

6. Kim Kardashian (236 mio.) - 1,.41 mio. dollars

7. Lionel Messi (233 mio.) - 1,16 mio. dollars

8. Beyonce Knowles (194 mio.) - 1,14 mio. dollars

9. Justin Bieber (183 mio.) - 1,11 mio. dollars

10. Kendall Jenner (175 mio.) - 1,05 mio dollars