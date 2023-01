Ronaldos træner: Jeg forsøgte først Messi

Grinet fortalte det hele.

- Først forsøgte jeg at hente Messi direkte fra Doha.

Al Nassr-cheftræner Rudi Garcia sad på podiet og holdt pressemøde, hvor emnet naturligt nok omhandlede Cristiano Ronaldos kontrakt.

Om Ronaldo har grinet lige så hjerteligt, vides ikke. Uanset om Garcia ville forene de to legender på samme hold - eller om han havde foretrukket Messi frem for Ronaldo.

Garcia tager det stille og roligt. Han har alle dage været stor Messi-fan, og han har ikke lagt skjul på, at han selv gerne var taget til Doha under VM for selv at lokke Messi over grænsen til Saudi-Arabien, hvor Al Nassr hører til i hovedstaden Riyadh.

Ronaldo menes at tjene 90 millioner dollars om året for sit skifte til Saudi-Arabien, og penge er ikke noget problem i klubben. Det skulle da lige være, at man har så mange, at man ikke ved, hvordan man skal bruge dem.

Derfor er det sandsynligt, at man rent faktisk har troet på, at man kunne hente både Messi og Ronaldo. Sergio Ramos er også sat i forbindelse med klubben, og nu venter vi bare på, at de går efter Zlatan Ibrahimovic og Preben Elkjær.