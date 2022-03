Russisk fodboldforbund går til domstol: Appellerer udelukkelse

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal nu kigge nærmere på Ruslands udelukkelse fra international fodbold.

På sin hjemmeside skriver Ruslands fodboldforbund (RFU), at man agter at appellere Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) og Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) beslutning om at udelukke Ruslands landshold fra deres turneringer.

Udelukkelsen har blandt andet medført, at Ruslands herrelandshold er blevet hevet ud af en playoffturnering om en billet til VM i Qatar, som spilles i slutningen af året.

Her skulle Rusland i første omgang møde Polen. Hvis den kamp blev vundet, ville enten Sverige eller Tjekkiet vente i en kamp, hvor vinderen fik en VM-billet. Polens, Sveriges og Tjekkiets fodboldforbund meldte efter Ruslands angreb på Ukraine ud, at de ikke ønskede at spille mod Rusland.

RFU vil insistere på af få sagen hastebehandlet af CAS, lyder det. Ruslands landshold var sat til at spille VM-playoffkampene i slutningen af marts.

- RFU mener, at Fifa og Uefa ikke har juridisk belæg til beslutningen om at udelukke russiske hold. Det brød med RFU's basale rettigheder som medlem af Fifa og Uefa, heriblandt retten til at deltage i turneringer, skriver RFU på sin hjemmeside.

- Derudover blev beslutningen om at hive landsholdet ud af VM-kvalifikationen taget under pres fra modstanderne i playoffturneringen, hvilket bryder med sportens principper og reglerne for fair play.

Fifa og Uefa besluttede mandag at udelukke både russiske landshold og klubhold fra deres turneringer på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Ud over at Rusland dermed blev hevet ud af VM-kvalifikationen, mistede Spartak Moskva også muligheden for at spille flere kampe i Europa League. Hovedstadsklubben var sat til at skulle møde RB Leipzig i ottendedelsfinalen.