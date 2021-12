Russisk logik: Derfor bar stjerner hunde på banen

Da det russiske mandskab Zenit Skt. Petersborg fredag aften tog imod Rostov i den hjemlige liga, så det noget anderledes ud, da hjemmeholdets spillere kom på banen.

For med i armene havde alle spillerne sig nemlig en hund. Ja, en hund.

Det lyder ganske absurd, og sådan så det også ud, men faktisk var der en større mening med galskaben.

For grunden til, at alle Zenit-spillerne bar en hund i armene, da det gik på banen, er, at man ønsker at sætte fokus på hundeadoption i Rusland.

Samtlige hunde, som Zenit-spillerne bar, mangler ejere, og det er angiveligt et problem, som er voksende.

Derfor forsøgte Zenit altså at gøre deres for at sætte fokus på problemet ved at lade spillerne gå på banen med hunde, som alle mangler en ejer.

Kampen mellem Zenit og Rostov endte 2-2.