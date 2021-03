Rygterne fyger: Nu er der sat pris på

Juventus vil lade Cristiano Ronaldo gå for under 200 millioner kroner, og et comeback i Madrid er det mest sandsynlige, mener spansk avis

Cristiano er verdens bedste spiller, og vi lader ham ikke gå.

Udsagnet fra Juventus’ fodbolddirektør Fabio Paratici strider helt imod, hvad både italienske og internationale medier spekulerer i for tiden.

For mens klubledelsen har haft travlt med at forsvare deres investering og med at beskrive stoltheden over at have verdensstjernen i stalden, så fyger rygterne om portugiserens afgang, senest i den spanske sportsavis, AS.

Her mener man at vide, at et salg af Ronaldo skal hjælpe Andrea Pirlo med at finansiere indkøbet af en ny offensiv, og alene lønbyrden tynger massivt med 31 millioner euro (230 millioner kroner) om året.

Ronaldo forlader kampen mod Porto, der sendte Juventus ud af Champions League. Foto: REUTERS/Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

AS skriver, at Cristiano selv drømmer om at vende tilbage til Madrid. Man fremhæver, at han ikke selv har gjort noget for at forsøge at slukke det bål, som hans ven i Real, Marcelo, endda har båret ved til, ligesom træner Zinedine Zidane på et tidspunkt har kommenteret med ordene: ’Det kan ske’.

Der har dog ikke været noget konkret tilbud til Juventus, skriver AS, som til gengæld mener at vide, at klubben har sat et helt kontant beløb op.

Det koster mindst 25 millioner euro (186 millioner kroner, red.) at hente ham, men kommer det bud ikke, vil Juventus bare beholde stjernen i hans sidste kontrakt-år.

Madrid er ikke lige så økonomisk corona-tynget som mange andre storklubber i Europa, så spørgsmålet er nok mest, om den 36-årige stjerne stadig passer ind.

