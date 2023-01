Rygterne svirrer: Er det slut?

Ifølge flere internationale medier har Ronaldo droppet samarbejdet med sin trofaste makker og agent, Jorge Mendes, der ellers har været rådgiver for superstjernen i mange år

Det er to magtfulde mænd.

Den ene, Cristiano Ronaldo, behøver ikke den store introduktion.

Den anden, Jorge Mendes, er en af de mest indflydelsesrige agenter i fodboldverdenen og har repræsenteret netop Cristiano Ronaldo, lige siden han trådte ind på den helt store fodboldscene i 2003 og skiftede til Manchester United fra Sporting Lissabon.

Men nu er deres samarbejde fortid.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt portugisiske Público og spanske Marca, der har fulgt Ronaldos gøren og laden i en lang årrække.

Piers Morgan-kontrovers

Bruddet skulle være sket tilbage i november. Jorge Mendes var ifølge Público stærkt utilfreds med, at Cristiano Ronaldo ville give et interview til den engelske journalist Piers Morgan.

Jorge Mendes og Cristiano Ronaldo har samarbejdet i mere end 20 år. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Interviewet viste sig siden at blive eksplosivt, og Manchester United valgte at rive verdensstjernens kontrakt i stykker på grund af de hårde anklager, Ronaldo rettede mod klubben og træneren Erik Ten Hag.

Mendes og Ronaldo var tilsyneladende også uenige om fodboldspillerens fremtid, og de valgte derfor at gå hver til sit

Superstjernen lægger ikke skjul på, hvad han mener om ledelsen af klubben, han har nydt så meget succes hos tidligere og nu det stik modsatte

Ny agent

Ronaldos nye makker er ifølge flere medier portugisiske Ricardo Regufe, og de to har en lang fortid sammen, skriver mediet The Athletic.

Regufe har nemlig i mange år arbejdet for sportsbrandet Nike, og han har medvirket til, at Ronaldo i sin tid skrev kontrakt med netop Nike. Siden har Regufe stået i spidsen for Cristiano Ronaldos kommercielle karriere.

Nu er Regufe efter alt at dømme trådt ind i fodboldverdenens økonomiske magtspil som agent for en af de mest omdiskuterede spillere nogensinde.

Cristiano Ronaldo fotograferet foran sin nye klub Al Nassr's stadion Mrsool Park. Til højre for Ronaldo ses Ricardo Regufe. Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

For nylig blev Ronaldo præsenteret i Al Nassr

