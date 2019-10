Rystet over overfald: En terrorhandling

Ledelsen i den græske storklub Olympiakos CFP er rystet i sin grundvold efter den dramatiske situation, der udspillede sig tirsdag, da klubben spillede UEFA Youth League mod Bayern München.

Her gik omkring 80 hooligans til angreb på de medrejsende, tyske fans.

- Disse ubudne gæster har intet med - eller nogen forbindelsen overhovedet med - Olympiakos-familien, skrev klubben i en kortfattet pressemeddelelse på sin hjemmeside tirsdag.

Og det var det.

Holdets cheftræner, Dimitris Mavrogenidis, var knust.

- Jeg er ked af det. Det er ikke mit Olympiakos. Det er den værste dag, jeg har oplevet i fodbold, sagde han og blev bakket op af den franske verdensmester fra 1998 Christian Karembeu, der tidligere har spillet for klubben og i dag er ansat i en konsulentrolle.

Ifølge Die Welt talte Karembeu om 'en terrorhandling', der havde ramt international fodbold.

At græsk fodbold døjer med hooliganproblemer, er ingen nyhed. Tidligere har især Athen-klubberne Olympiakos og Panathinaikos oplevet voldsomme sammenstød.

Det har danske Jan Michaelsen oplevet på egen krop, hvilket du kan læse om her:

De ondeste derbys: Dansker glemmer aldrig bombardementet på stadion

Det har dog ikke kun været omkring fodbolden, der har været problemer. En 22-årig fan blev stukket ihjel i 2007 i forbindelse med en volleyballkamp mellem de to klubbers kvindehold, hvor fraktioner fra begge klubber havde planlagt at mødes for at slås.

Tyske fans var desuden blevet advaret inden tirsdagens Champions League-kamp, hvor UEFA, der havde klassificeret kampen som en 'højrisiko-kamp', opfordrede gæsterne til ikke at komme ud til stadion på egen hånd. I stedet skulle man benytte sig af shuttlebusser under politiets beskyttelse.

