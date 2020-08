Rystet over PSG-stjerner: De fester som gale

Nu er han ude af galehuset, så Thomas Meunier løfter gerne lidt på låget til den party-rus, som stjernespillerne i Paris Saint Germain så ofte og gerne søger ind i.

Den belgiske back forlod efter fire år den franske hovedstad i sommer for at spille for Borussia Dortmund, og selv om han også griner, når han fortæller om det, så er han lettere rystet over den kultur han mødte i Paris.

- Det handler ikke om andet end fødselsdagsfester. Det er utroligt, siger han til det belgiske medie RTBF.

- Da jeg spillede i Club Brügge, fejrede vi fødselsdag ved at tage et spil dart eller billard på en bar, men i Paris var det helt vanvittigt.

Selv på krykker formår Neymar at holde partyhumøret højt. Her ved sin 27 års fødselsdag. Foto: Thomas SAMSON / AFP/Ritzau Scanpix

- Det reflekterer bare klubben: Lej et palads, lej en hel bygning – det var fester med hundredvis af folk.

- Det er der, du ser, at de er mere end bare fodboldspillere. De er stjerner, fortæller Thomas Meunier, der ind i mellem selv følte, at han faldt lidt udenfor.

- Jeg morede mig altid, men det var lidt for ekstravagant med alt det: ’Har du set mig?’ Men det er en del af spillet.

Thomas Meunier og kæresten Deborah Panzokou ankommer til hvid fødselsdagsfest for Neymar i 2018. Foto:

Og her ankommer parret til rød fødseldagsfet i 2019. Foto: Thomas SAMSON / AFP /Ritzau Scanpix

Han nåede 128 kampe for klubben og var med til at vinde ni trofæer, inklusiv tre mesterskaber. Og alt er selvfølgelig blevet fejret behørigt.

Indimellem er festaktiviteten ved at blive nok for ledelsen, og den tyske træner Thomas Tuchel erkendte i februar, at Neymars 28 års fødselsdagsfest, hvor gæsterne på en natklub i Paris var klædt helt i hvidt og festede 48 timer før en kamp mod Nantes, for ’en uvelkommen distraktion’.

På den anden side kunne han ikke udtage et hold af PSG-spillere, der ikke havde været med til festen. De fandtes nemlig ikke.

Holdkammeraten Ander Herrera har om Neymar afsløret, at brasilianeren altid går hele vejen for at sikre sig, at hans gæster har det godt til festerne.

- Når han gør noget, vil han også selv have det sjovt. Og han organiserer alt derefter, siger han.

Den pågældende aften var den ene etage i natklubben YoYo forbeholdt singler, en anden var afsat til parrene.

Også Mauro Icardis kone og agent, Wanda, skulle være skrap som party-arrangør i byernes by.

