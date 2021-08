Så er den officiel: Cornelius får ny klub

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius skifter italienske Parma ud med tyrkiske Trabzonspor.

Det skriver Trabzonspor på Twitter, hvor klubben viser en kort video af danskeren siddende i et fly på vej til Tyrkiet iført klubbens trøje.

På videoen siger danskeren på tyrkisk:

- Hej Trabzonspor. Jeg er på vej.

Det fremgår ikke, hvor lang en kontrakt den danske angriber har fået.

De seneste to sæsoner har Andreas Cornelius med blandet succes spillet for italienske Parma. I sin første sæson scorede han hele 12 mål i Serie A, mens han i sin anden sæson kun scorede en enkelt gang, da klubben endte med at rykke ned i Serie B.

Der bliver dog ingen tur ned på anden klasse i Italien, for i fremtiden tørner han ud i Tyrkiets bedste fodboldrække.

Trabzonspor har hjemme i sortehavsbyen Trabzon. I 2020/21-sæsonen sluttede klubben på fjerdepladsen i den tyrkiske Süper Lig efter de tre istanbulklubber Besiktas, Galatasaray og Fenerbahce.

Tidligere i karrieren har Cornelius også spillet for FC København, Cardiff, Atalanta og Bordeaux.

Tidligere på sommeren var han en del af Danmarks EM-trup, og den fysisk stærke københavner fik spilletid i fire ud af Danmarks seks kampe ved slutrunden.