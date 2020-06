Sådan bliver Champions League afgjort

UEFA meddeler, at både Champions League og UEFA League afholdes som 'Final 8'-turneringer i henholdsvis Portugal og Tyskland

Fodboldens Champions League vil blive afviklet som et Final 8-stævne fra 12. til 23. august i Lissabon i Portugal.

Det oplyser UEFA ved en pressekonference.

Det betyder, at kvartfinalerne, semifinalerne og finalen vil blive spillet som knald eller fald-kampe. Normalt møder holdene hinanden både ude og hjemme frem til finalen, der oprindeligt skulle være spillet sidst i maj.

Den afgørende del af Champions League blev i marts udskudt på grund af coronakrisen.

Europa League, hvor FC København stadig er med, skal spilles færdig i august. Fra kvartfinalerne skal alle kampe spilles i fire tyske byer i Final 8-stævne.

Stævnet vil blive spillet fra 10. til 21. august, og få dage før vil de resterende ottendedelsfinaler blive spillet.

Her var afviklingen af en lang række turneringer i UEFA-regi på dagsordenen, og det var ventet, at beslutninger ville blive meldt ud på den annoncerede pressekonference efterfølgende.

Europa League blev afblæst efter 12. marts, da coronapandemien med stor fart spredte sig over Europa. Denne dag nåede FCK at spille sin første ottendedelsfinale, som blev tabt med 0-1 på udebane mod Basaksehir.

FCK har nu en returkamp til at vende 0-1 til samlet sejr for at komme med i Final 8. Det er endnu ikke afgjort, om den spilles i Parken eller på neutral bane i Tyskland.

Ingen af returkampene nåede at blive afviklet, og i opgørene Inter-Getafe og Sevilla-Roma har man end ikke spillet den første kamp endnu.

Siden har det stået hen i det uvisse, hvornår turneringen kunne genoptages, og om det overhovedet var muligt at spille turneringen færdig.

Finalen skulle efter planen spilles i polske Gdansk, men nu bliver de afgørende kampe i stedet rykket til Tyskland.

De 12 europæiske byer, der skulle have været vært ved EM 2020 i år, har alle meldt sig klar til den udskudte udgave næste år.

