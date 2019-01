Sætter Messi og Ronaldo til vægs: Her er årets vildeste bomber

En ny bomber har slået sit navn fast.

27-årige Baghdad Bounedjah tørner ud for topholdet Al Sadd i Qatar, og han fik i 2018 nettet til at blafre bag sagesløse målmænd. 59 mål i 40 kampe blev Bounedjah noteret for i det forgangne kalenderår.

Det er der ingen andre, der kan hamle op med, selv målmagere som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo må se sig slået. Det er engelske The Sun, som har lavet en optælling af mål fra angribere rundt om i verden.

Her henviser Bounedjah Lionel Messi (FC Barcelona) til andenpladsen og Cristiano Ronaldo (Juventus) til tredjepladsen.

Messi har 'blot' bombet 51 mål i 54 kampe, mens Ronaldo scorede 49 mål i 53 kampe i 2018.

Baghdad Bounedjah er holdkammerat med blandt andre FC Barcelona-legenden Xavi og den tidligere Atletico Madrid-midtbanespiller Gabi.

Al Sadd topper den qatarske liga, Qatar Stars League, og i løbet af sæsonen vandt holdet blandt andet 10-1 over Al Arabi i ligaen. Her scorede Bounedjah syv mål i kampen.

På det algeriske landshold har Bounedjah også kanoneret bolden i kassen. Seks mål i otte kampe scorede den farlige angriber i 2018.

For højt lønkrav

Sidste sommer blev den 27-årige angriber rygtet til Leeds United, da Leeds-træner Marcelo Bielsa gerne ville have en teknisk god angriber til at score mål for klubben. Skiftet blev dog ikke til noget, da den engelske klub angiveligt ikke ville matche Bounedjahs høje lønkrav.

Algeriets landstræner, Djamel Belmadi, mener, at Bounedjah på et tidspunkt skal til Europa for at fremme karrieren. Tidspunktet er bare ikke det rigtige lige nu.

- Det er vigtigt for hans karriere, at han kommer til at spille Europa, men lige nu er det ikke det rigtige tidspunkt at forlade klubben. Der er Africa Cup of Nations i slutningen af sæsonen (bliver spillet fra 15. juni til 13. juli, red.), og hvis han skifter til Europa, vil det være nødvendigt for ham at tilpasse sig, siger Djamel Belmadi til Afrik-Foot.

30. december valgte Al-Sadd at forlænge kontrakten med Baghdad Bounedjah, så den først udløber i 2024.

- Jeg er meget begejstret og glad for at have underskrevet denne kontrakt. Jeg vil gerne takke alle i klubben, ledelsen, spillerne og træneren samt fans, som jeg elsker meget. Jeg er også tilfreds med klubbens projekt, og jeg lover alle at gøre mit bedste i alle kommende turneringer, sagde Bounedjah til Qatar Stars Leagues hjemmeside i forbindelse med kontraktforlængelsen.

Kæmpe nedtur for Laudrup: Taber skæbnekampen!

Se også: Hjælper Qatar: Laudrup forbereder VM-spillere