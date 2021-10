Schmeichel hjalp med olieaftaler i Qatar

For år tilbage hjalp Peter Schmeichel den danske regering med at skaffe olietilladelser i Qatar. Det fortæller målmandslegenden i et stort interview med Politiken.

Han nævner det i forbindelse med en diskussion om autoritære landes indblanding i fodbold. Dels med udgangspunkt i hans egen optræden på det statsejede russiske medie RT, der af eksperter kaldes en propagandakanal for præsident Putin, dels fodboldverdenens forhold til Qatar.

Schmeichel undrer sig over, at han tidligere kunne hjælpe med at lave olieaftaler i Qatar uden at høre kritik for det, men at VM-slutrunden i landet bliver så heftigt kritiseret.

- Nu gælder det Qatar. Faktisk løste jeg for mange år siden en opgave for regeringen i forbindelse med Qatar, fordi vi skulle have nogle oliekoncessioner – og så var det i orden, fordi jeg var kendt ude i verden.

- Men nu er det ikke i orden, at vi spiller fodbold dernede. Jeg har lidt svært ved at navigere rundt i det, for jeg tænker faktisk kun på det som fodboldoplevelser og vil gerne være en del af et VM på nærmeste hold, fordi det er en fantastisk fodboldturnering, siger Peter Schmeichel i Politiken.

Hård kritik i medierne

En oliekoncession er retten til at indvinde eventuelle olie- og gasfund mod betaling af afgifter til staten. Det fremgår ikke, om det var den danske regering, der søgte koncessionerne i Qatar, eller om Schmeichel på vegne af regeringen hjalp et dansk selskab.

Peter Schmeichel har på det seneste igen været genstand for kritik, efter han offentligt har støttet FIFA's forslag om at afholde VM hvert andet år.

Det fik B.T.'s sportskommentator til at bemærke, at 'hans troværdighed begynder efterhånden at blive belastet' med henvisning til Schmeichels tidligere job for Ruslands stats-tv.

Ekstra Bladets Jan Jensen skrev, at 'Schmeichel ikke har blik for fodbolden på vores egne breddegrader'.

Også en ekspert i forholdet mellem sport og politik undrede sig over Schmeichels argumenter.

