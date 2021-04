Schmeichel: - Sig undskyld!

Det var en kort 'fornøjelse' med Super League-projektet, men selvom det nu er dødt - eller på standby som de sidste tilbageværende siger - så har døgnfluen sat et stort spor i fodboldens verden.

Den tidligere verdensklassekeeper Peter Schmeichel mener, at der er blevet gravet en stor kløft, som bliver svær at fjerne uden videre.

Den danske stjerne var i Manchester United fra 1991 til 1999 og er i dag ambassadør for klubben, der også var med Super League-projektet med deres amerikanske ejere.

Nu er der kun ting at gøre for dem, fortæller den tidligere landsholdskæmpe: Sig undskyld!

- Der er ikke nogen tvivl om, at det her er noget, man vil snakke om rigtig, rigtig længe. Jeg tror, det bedste, man kan gøre, er at lægge sig fladt ned og sige: 'Okay, vi troede, det var det, der skulle til. Vi har taget meget fejl. Vi vil aldrig lave noget igen uden at gøre vores forarbejde', siger han til TV2.

Det er øjeblikke som denne Champions League-fejring, der har gjort Schmeichel til en klub-legende. Foto: firo Sportphoto/ J'rgen Fromme/Ritzau Scanpix

Manchester United var blandt de første til at trække sig ud sammen med de andre engelske klubber, hvor modstanden var allerstørst.

