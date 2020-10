Schmeichel tæt på ultimativ hæder

Den danske legende får nu mulighed for at blive kåret som alle tiders bedste målmand

Der er ikke noget Ballon d'Or i år. Det har coronavirussen også fået forpurret.

Derfor har den franske sportsavis L'Équipe i samarbejde med France Football sat sig for at sammensætte det bedste fodbold. Nogensinde.

Bum.

Og ja, det er som æbler og pærer og alt det der. Og det må være noget med at se spillerne og deres dominans i den periode, de var aktive - fremfor at sammenligne dem én og én.

Men ikke desto mindre...

Mandag har franskmændene sat navn på de ti målmænd, der er nomineret i deres kategori.

Og her er der blevet plads til Peter Schmeichel. Ham giganten fra Gladsaxe, der blev dansk mester i Brøndby, blev solgt til Manchester United, blev europamester med Danmark, blev kåret som verdens bedste målmand to gange, vandt en stribe engelske mesterskaber og FA Cup-triumfer, inden han kronede den utrolige karriere i Barcelona som anfører for United med at løfte Champions League-pokalen i 1999.

Og det er potent selskab, Schmeichel er havnet i:

Det er en flot liste at havne på, og der må godt nok være gået nogle diskussioner forud for den endelige sammensætning, for det havde heller ikke været helt skidt at finde plads til folk som Peter Shilton, Petr Cech, Walter Zenga, Jean-Marie Pfaff og Rinat Dassaev.

Efterfølgende er der også sat navne på de ti stærkeste højre backs i historien.

Her kunne man måske spørge, hvor folk som Javier Zanetti og Dani Alves dog er blevet af. Men nuvel.

De ti nominerede centrale midterforsvarsspillere:

Som det er tilfældet med den årlige Ballon d'Or er det sportsjournalister samt anførere og trænere fra alverdens landshold, der kan stemme.

