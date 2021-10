Scorede vilde selvmål: Nu er han sigtet

Han er imod matchfixing, så da han fik nys om, at det opgør, han spillede i, var blevet fixet, valgte han at tage sagen i egen hånd og score to selvmål.

En mærkværdig sag fra det ghanesiske har ramt overskrifterne rundt omkring i verden, og nu er der mere nyt i sagen.

Hashmin Musah, der lavede to selvmål Inter Allies' nederlag på 0-7 til Ashanti Gold, er blevet sigtet for matchfixing samt at bringe spillet i miskredit.

Musah startede på bænken i kampen og fortalte efter kampen, at han havde fået besked om, at opgøret var blevet matchfixet og skulle ende 1-5. Derfor valgte han at score selvmål, så det ikke kunne lade sig gøre.

Problemet er bare, at han nu selv er sigtet, og han kan ende med at blive udelukket fra fodbold.

Han er dog ikke den eneste, der er blevet sigtet - 17 andre spillere og seks officials fra de to klubber er også sigtet for forskellige forhold, nogle af dem også for matchfixing, skriver BBC.

Der ventes snart at blive truffet en afgørelse i sagen, da de skulle indsende deres forklaringer i fredags.

Det var i juli, at Hashmin Musah scorede de to selvmål, og han forklarede efterfølgende:

- Jeg hørte på vores hotel, at der var sat et væddemål på 5-1 mod min klub Inter Allies.

- Jeg besluttede mig for at spolere det, for jeg går ikke ind for betting. Efter kampen fik jeg skæld ud for at have ødelagt væddemålet, sagde han dengang til ghanesiske medier.

Præsidenten for Ashanti Gold afviser anklagerne om matchfixing.