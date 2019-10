Se helt vanvittig kasse: Scorer på dobbelt saksespark

I Danmark har vi vores egen saksesparks-mester i form af Morten Nordstrand, der formåede at lave to vanvittige saksesparksmål i Superligaen - først for FC Nordsjælland og så for FCK.

I Thailand må to spillere deles om den titel efter et komplet vanvittigt mål i onsdagens kamp i den bedste thailandske liga mellem Nakhon Ratchasima og Buriram United.

Til gengæld får spillerne stilkarakteren 10 ud af 10 for deres synkrone fælles saksesparksmål. Bagud 3-1 i dommerens tillægstid steg hjemmeholdets Kitsada Hemvipat og Leandro Assumpcao samtidig til vejrs lidt uden for det lille felt og saksesparkede et indlæg i kassen uden chance for keeperen.

Kitsada blev noteret for målet, der dog ikke fik afgørende betydning, da Buriram United holdt fast i føringen og vandt kampen 2-3.

Se den komplet vanvittige kasse i videoen over artiklen.

