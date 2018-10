Se målene - nu scorer Usain Bolt på fodboldbanen

Han har vundet 11 VM-guldmedaljer og otte OL-guldmedaljer, og nu kan Usain Bolt også skrive to mål i professionel fodbold på CV'et.

Verdensrekordindehaveren på 100 meter-distancen har i de seneste måneder været på et prøveophold i den australske A-league-klubCentral Coast Mariners, som starter sæsonen ud i næste weekend mod Brisbane.

Bolt har trænet med i klubben siden august og fik både den 31. august og 19. september et par korte indhop i holdets testkampe forud for den nye sæson. Fredag spilledeCentral Coast Mariners så den sidste testkamp inden sæson, da de mødteMacarthur South West United fra den næstbedste australske række i en testkamp, og her var Usain Bolt med fra start.

Fra banen kunne han se holdkammeraten Ross McCormack bringeCentral Coast Mariners i front efter bare syv minutter, og kort inden pausen blev det også 2-0 ved Jordan Murray.

Usain Bolt har tidligere udtalt, at fredagens testkamp ville blive en afgørende mulighed for jamaicaneren for at vise, at han fortjener en permanent kontrakt, og i anden halvleg gjorde han da også sit.

Efter 57 minutter scorede han nemlig sit første mål i professionel fodbold, da han på flot vis holdte en modstander væk, inden at han sparkede kuglen i nettet, og kun ni minutter senere gjorde han det også til 4-0.

Med et kvarter igen blev Bolt skiftet ud, men han var altså stærkt medvirkende til, atCentral Coast Mariners vandt med 4-0 i generalprøven forud for den nye sæson.

