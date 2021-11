Se superholdet: Gratis megastjerner

Det er en sjælden samling af meget store fodboldnavne på listen over spillere, hvis kontrakter udløber til sommer, hvor de derfor er transferfri. Spillere, der altså frit kan tale med andre klubber om godt halvanden måned.

Profiler som Paul Pogba, Paulo Dybala, Lorenzo Insigne og Kylian Mbappe fører an på det superhold, der kan sættes af den slags stjerner, og bænken er ovenikøbet særdeles bred.

Det viser den research, som Daily Mail har lavet på sagen.

Hugo Lloris har snart været ti år hos Tottenham, men nu kan det også være slut. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

På målet står den franske landsholdskeeper og verdensmester, Hugo Lloris. Efter næsten ti år i Spurs-kassen kan han blive afløst af lejespilleren fra Atalanta, Pierluigi Gollini, som Tottenham har en forkøbsklausul på. Og Lloris har tidligere udtalt, at han gerne afslutter karrieren i Frankrig.

Højre back: Juan Cuadrado, Juventus

Sidste søndags matchvinder mod Fiorentina er som 33-årig stadig stamspiller, men colombianeren kan ikke rigtigt blive enig med sin arbejdsgiver om en forlængelse.

Centerforsvar: Antonio Rudiger, Chelsea

Tyskeren har fået et stort comeback under landsmanden Thomas Tuchel, men fremtiden er ikke på plads, og han kan lade sig friste af andre storklubber.

Centreforsvar: Niklas Sule, Bayern München

Han er nøglespiller hos de tyske mestre, men Bayern har efter coronakrisen åbenbart svært ved at imødekomme den 26-åriges lønønsker.

Venstre back: Cesar Azpilicueta, Chelsea

Spanieren kan nå at runde ti år I klubben til sommer, men så kan det også være slut for anføreren, der bliver presset af yngre navne.

Paul Pogba har været hos Manchester United i to omgange, men det er tvivlsomt, om han tager endnu en tørn. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Den kontroversielle franskmand og hans endnu mere kontroversielle agent Mino Raiola skal nok vide at holde sæbeoperaen kørende, indtil de har fået vredet den sidste eurocent ud af en fremtid kontrakt. Pogba har angiveligt bedt om at blive lønkonge, hvis han skal blive i Manchester United.

Central midtbane: Franck Kessie, AC Milan

Ivorianeren fylder meget på Milans midtbane, og det har man for længst set i andre store klubber.

Kantspiller: Ousmane Dembele, Barcelona

Den økonomisk pressede storklub håber at få lidt af de mange millioner, som man gav for franskmanden i Dortmund, men tiden kan rinde ud, medmindre Manchester United eller Liverpool vælger at punge ud til vinter.

Lorenzo Insigne har haft gang i en virkelig fin sæson. Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix

Den 30-årige italiener har haft en gylden sæson med en solid aktie i sommerens europamesterskab og Napolis position i toppen af Serie A. Så han har i den grad sat sig selv på plakaten.

Offensiv midtbane: Paulo Dybala, Juventus

Klubben vil angiveligt gerne holde på argentineren, men økonomien er under pres, og andre slikker sig om munden for at sikre sig det giftige venstreben.

Angriber: Kylian Mbappe, PSG

Allerede denne sommer var han angiveligt på vej til Real Madrid, og hans udtalelser vidner ikke om noget stort ønske om at blive i Paris. Lyntoget kunne meget vel race til Madrid i 2022.

Bænken: Alexandre Lacazette, Arsenal, Jesse Lingard, Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, Roma samt Gareth Bale, Luka Modric og Isco fra Real Madrid, kan få selskab af Atletico Madrids Luis Suarez og Inters Ivan Perisic.