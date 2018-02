Sendte hilsen til mord-sigtet ven: Straffes omgående med rødt kort

Først langt inde i overtiden fik Sporting Lissabons angriber, Gelson Martins mulighed for at give sin mening til kende omkring fængslingen af sin bedste ven og gamle holdkammerat, Ruben Semedo.

De to jævnaldrende spillere, som er blandt de mest eftertragtede på det internationale spillermarked, har tidligere tweetet, at de rent ud sagt er 'blodbrødre' til livets ende.

Et løfte som Gelson Martins levede op til sent mandag.

- 'Fuck dig verden RS 35', havde Gelson Martins skrevet på med tus på svedtrøjen og efter målet, som gav Sporting Lissabon en kneben 1-0 over bundproppen Moreirense, kunne han krænge den karakteristiske grøn/hvide trøje og vise verden støtteerklæringen.

Det blev ikke godt modtaget, og det gav rødt kort, så Sporting Lissabon må spille topkamp mod Porto uden målhelten.

Et mål som må have gjort den 22 årige Sporting Lissabon-spiller endnu mere varm.

Efter sigende har Bayern München budt Manchester United op til bud-kamp om den målfarlige spiller, der foreløbig står noteret for 11 mål i denne sæson.

Den portugisiske U 21-spiller Ruben Semedo er fængslet og sigtet for drabsforsøg (Foto: AFP)

Anklaget for mordforsøg

I sidste uge blev 'blodbroderen', Ruben Semedo, fængslet efter at være anholdt i to dage og derefter anklaget for bl. a. mordforsøg og røveri.

En dommer i Valencia troede ikke på hans uskyld, og forsvarsspilleren blev buret inde uden mulighed for at komme fri mod kaution.

Der er i følge spillerens agent tale om et tilrettelagt komplot, hvor den portugisiske U21-landsholdsspiller er blevet narret.

Forklaringen stritter dog, fordi det er efterfølgende kommet frem, at det er tredje gang på fire måneder, at den nye Villarreal-spiller er i konflikt med loven.

Ruben Semedo, der siden ankomsten til Villarreal kun har spillet fire kampe på grund af skader, er blevet pågrebet med et våben på en natklub, lige som han angiveligt har slået en anden gæst i hovedet med en flaske.

Den aktuelle sag handler om, at Ruben Semedo sammen med to andre skulle have 'kidnappet' en fjerde person og haft denne bundet på La Liga-spillerens bopæl, hvorefter de skulle have røvet den bundne persons hjem.

Da den forurettede vidnede, kom han krykker, fordi han er blevet slået.

Politiet har efterfølgende også fundet et våben hos Semedo, men det siger agenten aldrig har ikke tilhørt klienten, som Villarreal i følge flere engelske medier snuppede for næsen af Southampton og Newcastle for en sum af 100 millioner kroner.

