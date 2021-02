Sheikh vækker opsigt - ignorerer kvindelige dommere

Qatar-sheikh nægter at hilse på kvindelige dommere efter VM-finalen for klubhold

Det er ingen hemmelighed, at Islam dikterer, at mænd og kvinder ikke må røre hinanden, medmindre de er i familie med hinanden.

Alligevel har det vakt opsigt verden over, at Qatars magtfulde Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani end ikke værdigede to kvindelige dommere et blik ved præmieoverrækkelsen efter VM-finalen for klubhold.

Edina Alves Batista (i midten) blev den første kvinde til at være hoveddommer ved en FIFA-turnering. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Mens de mandlige dommere hilste på sheikhen med en knytnæve, var der ingen fysisk kontakt til de to kvindelige dommere, Edina Alves Batista og Neuza Back. Se det i videoen herunder:

Men lige så opsigtsvækkende var det, at han end ikke noterede sig deres tilstedeværelse, mens det samtidig var tydeligt for enhver, at Batista og Back var instrueret i at passere ham uden at stoppe op.

Optrinnet er endnu et kapitel i sammenstødet mellem Golf-landene og den vestlige verdens værdisæt.

Sheikh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani undviger ikke altid kvindelige håndtryk. Her hilser han på Oregons guvernør, Kate Brown, i forbindelse med VM i atletik i Doha i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Qatar er også vært for endnu et VM næste år - nemlig landsholdenes VM.

I den forbindelse er ørkenstaten blevet skarpt kritiseret for de slavelignende forhold, som mange af de migrantarbejdere, der bygger stadions til slutrunden, lever under.

