Shell-manden byttede vagt – og blev Europa-helt

Brøndby har 19-årige Jesper Lindstrøm, der på fire dage mod OB og Lechia Gdansk har banket tre helt afgørende kasser ind, sendt Sydsiden i ekstase og Brøndby til tops i ligaen og videre i Europa.

I Norge er en jævnaldrende teenager på alles læber, efter han torsdag aften sendte Haugesund en runde videre med en helt afgørende træffer til 1-2 på udebane mod Sturm Graz. Nordmændene vandt hjemme 2-0 og er dermed klar til at møde selveste PSV Eindhoven i næste runde.

Kevin Krygård scorede såmænd også et af målene i hjemmesejren og er nu ægte helt i Norge.

Det, der gør norske Krygård ekstra interessant, er, at han ikke lever som fuldtidsprof med kort arbejdsdag og fuld fokus på udvikling og restitution. Han serverer, burgere, pølser og softice på Shell-tanken i Sveio på Rute 47 mellem Bergen og Stavanger.

Faktisk måtte han bytte en vagt for at kunne tage med til Østrig og bringe sig på alle norske læber. Nu kalder de ham for softice-manden…

- Jeg har ingen anelse om, hvornår jeg igen har vagt på Shell-tanken. Jeg har faktisk ikke overblik over noget som helst, siger han i telefonen til VG efter triumfen i Graz.

- Det er da morsomt, at jeg får et kælenavn, når man tænker på min historie, men jeg håber da, jeg bliver kendt for andet end at servere softice, siger han til avisen.

Kevin Krygård og Sturm Graz' Otar Kiteishvilivie i duel i kampen, der på grund af sanktioner fra UEFA blev spillet for et publikum, der udelukkende bestod af børn. Foto: Erwin Scheriau/AFP/Ritzau Scanpix

Haugesund havde som nævnt en 2-0 sejr med sig i banken til alpelandet, men det så ildevarslende ud for nordmændene, da Sturm Graz bragte sig på 2-0 i returen med udsigt til en slidsom forlængelse. Så kom Oktan-Kevin farende 20 minutter før tid og bankede en pasning fra Bruno Leite i kassen.

Dermed er Haugesund for første gang nogen sinde klar til tredje kval-runde, og så kan det godt være, at tankpasseren til hverdag opererer med klingende småmønt – hvis den slags da findes i Norge – men det er millioner, der med avancementet suser ned i kassen hos klubkassereren på den sydnorske vestkyst.

Skabt af en mand, der onsdag langede pølser over disken på Tittelsnesvegen 596. Torsdag ekspederede han Sturm Graz ud af Europa.

- Der var begyndt at snige sig en tanke ind om, at det kunne gå galt, indrømmer Kevin Krygård.

Men nu jubler de i Haugesund over, at teenageren fik byttet sin vagt. Det havde været dumt, at lade det blive ved tanken…

