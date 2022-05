Shevchenko hylder Zelenskij: - En fantastisk leder

Den tidligere topspiller Andriy Shevchenko har selv overvejet at tage til frontlinjen for Ukraine - og han beundrer præsident Volodimir Zelenskij

Den russiske invasion i Ukraine fylder meget i mediebilledet, og de fleste kender efterhånden den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

Siden krigens start for godt to måneder siden har han dagligt stået frem i medierne og anmodet om opbakning og støtte i kampen mod russerne.

Det har han gjort fremragende, hvis man spørger Andriy Shevchenko.

Her besøger Zelenskij byen Butja og beskylder Rusland for folkemord i en af mange taler, som mange har rost ham for

Den tidligere fodboldspiller fortæller med en klump i halsen i et interview med LadBible, at præsidenten repræsenterer alt det, der gør ham stolt af at være ukrainer:

- Jeg er så stolt af ham i den måske sværeste situation. Han stiller sig frem, han samler folk. Han har udvist enormt mod over for alle verdens ledere.

- Han forlod ikke landet - han blev. Og det var måske det bedste signal: Ukraine byder trods og slås mod uretfærdighed,

- Jeg synes, at han har været en fantastisk leder for os, fortæller Andriy Shevchenko.

Volodimir Zelenskij har fungeret som et perfekt forbillede for ukrainerne, mener Andriy Shevchenko. Foto: Sergei Supinsky/AP/Ritzau Scanpix

Verdens bedste fodboldspiller i 2004 er ikke selv i Ukraine - men han har flere gange overvejet at vende hjem for at deltage i kampene i frontlinjen.

- Jeg har tænkt på det mange gange - men det har sikkert ikke været den bedste løsning.

- Den bedste løsning er at benytte mine forbindelser, tale om krigen, hjælpe med den humanitære støtte, hjælpe flygtninge, starte hjælpeprogrammer, snakke med hjælpeorganisationer. Det er det, jeg har gjort de seneste to måneder.

- Vi har været i krig i over to måneder. Jeg kan stadig ikke tro, at det er sket, siger den 45-årige tidligere Milan- og Chelsea-angriber.

Efter at have stoppet sin aktive karriere var Shevchenko landstræner i Ukraine fra 2016 til 2021. I efteråret 2021 vendte han tilbage til Italien som træner for Genoa, men efter en stribe dårlige resultater blev han fyret i januar.

