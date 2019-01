Sidder fast på bænken – og Chelsea vil ikke slippe ham

Nyt år, ny start, men samme gamle problemer…

Januar er nytårsforsætternes tid, og ude i fodbold-Europa sidder en flok danske spillere, som garanteret havde flere minutter på banen som deres forsæt, da 2018 blev til 2019.

En af dem er Andreas Christensen i Chelsea.

For nogle kommer et trænerskifte som en velsignelse, for andre som en forbandelse. Under Antonio Contes ledelse var den 22-årige landsholdsspiller en central del af holdet.

Christensen fik 23 Premier League-kampe fra start og nåede i alt på 40 kampe for i alle turneringer i sidste sæson.

Lykken vendt

Nu sidder en anden italiener på trænerbænken på Stamford Bridge.

Maurizio Sarri har overtaget styringen, og det har givet David Luiz en ny chance.

Brasilianeren følte sig frosset ud af Conte og spillede slet ikke til sidst. Var Conte blevet, var Luiz skredet, men med Sarri som chef er lykken vendt for Luiz - og for Andreas Christensen.

Conte foretrak at spille med tre i det centrale forsvar, Sarri bruger kun to, og det har været David Luiz og tyske Antonio Rüdiger hele sæsonen.

Andreas Christensen har fået én sølle kamp i Premier League (et nederlag til Wolverhampton i begyndelsen af december) og har ellers måtte nøjes med spilletid i Europa League samt i Liga Cuppen og i FA Cuppen.

Andreas Christensen har primært fået sine minutter i Europa League og i de engelske pokalturneringer. Her er han i aktion mod Tottenham i Liga Cuppen og kan forvente en startplads, når de to klubber mødes torsdag i den anden af to semifinaler. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Det er frustrerende for ham at være fast bænkevarmer i Premier League, og overgangen til ’Sarri-bold’ har ikke været nem.

Den 59-årige italienske manager har dog ikke i sinde at slippe danskeren, der efter alt at dømme er fanget i reserverollen resten af sæsonen.

- Christensen er ude af markedet. Han er en vigtig spiller for os, lød det før jul fra Sarri, da snakken om et lån til FC Barcelona begyndte at rumle.

Catalonierne var i akutte forsvarsproblemer, men Christensen fik ikke lov at blive problemknuser på Camp Nou.

Afgørende sommer

Selv om det ikke er blevet til mange minutter, er der positive meldinger. Sarri har rost danskeren for at have forbedret sit forsvarsspil.

- Nu er han klar til at spille. Vi har en meget god mulig afløser for Luiz og for Rüdiger, sagde Sarri for blot halvanden uge siden til klubbens hjemmeside.

Spørgsmålet er så bare, om Andreas Christensen får mere end flotte ord af sin italienske boss.

Der er ingen tvivl om, at Sarri er glad for at have en så stærk reserve som Andreas Christensen, men det er lige så sikkert, at den danske landsholdsforsvarer føler, at han har brug for flere minutter.

Han bliver hverken lejet ud eller solgt i dette vindue, men der venter en afgørende sommer, hvor både Andreas Christensen og Chelsea skal træffe nogle store valg.

Kampe i denne sæson: 12

Minutter i denne sæson: 1030

Andre danskere i problemer

Kenneth Zohore, Cardiff

Kenneth Zohore var med i starten i sæsonen, men har ikke slået til for Cardiff i Premier League. Foto: Simon Galloway/AP

Den store angriber spillede en afgørende rolle, da Cardiff i sidste sæson rykkede op fra The Championship, men han har haft det svært i Premier League og slet ikke scoret i denne sæson.

Zohore spillede i starten for nyoprykkeren, men har de seneste måneder kun fået meget sporadisk spilletid og er aktuelt ude med en skade. Manager Neil Warnock taler om, at den 24-årige dansker skal have sulten tilbage, og han har i øvrigt allerede hentet to nye angribere i dette transfervindue.

Kampe i denne sæson: 8

Minutter i denne sæson: 308

Frederik Rønnow, Frankfurt

Frederik Rønnow var udset målmandstjansen i Frankfurt, men klubben hentede Kevin Trapp hjem fra PSG, og Rønnow endte på bænken. Foto: AP Images

Den tidligere Brøndby-keeper fik en forfærdelig start i Frankfurt. Han tabte sin første kamp 0-5 til Bayern München, og inden sommerens transfervindue var omme, havde Rønnows klub hentet Kevin Trapp hjem fra Paris.

Den tyske keeper er kun lejet, men Frankfurt vil hjertens gerne beholde fanyndlingen. Bundesliga-klubben er dog tilfreds med Rønnow, og ifølge sportsdirektør Bruno Hübner bliver den danske landsholdsreserve førstevalget, hvis Trapp ikke hentes permanent.

Kampe i denne sæson: 6

Minutter i denne sæson: 482

Riza Durmisi, Lazio

Riza Durmisi har ikke formået at tilspille sig en fast plads i Lazio og rygtes nu til spanske Celta. Foto: Gregorio Borgia/AP

Det har været en hård første tid i Lazio for Durmisi. Den tidligere Brøndby-back skiftede i sommer til den italienske hovedstadsklub fra spanske Betis, men det er ikke meget Lazios tifosi har set til den danske venstrekant.

Rutinerede Senad Lulic har ikke tænkt sig at afgive sin plads, og Durmisi har primært måtte nøjes med minutter i Europa League. Der kan derfor blive til en hurtig tilbagevenden til spansk fodbold, hvor danskerglade Celta er interesseret i at leje ham.

Kampe i denne sæson: 9

Minutter i denne sæson: 466

Marcus Ingvartsen, Genk

Marcus Ingvartsen har aldrig fået det til at spille i Genk. I denne sæson har han endda været udeladt af truppen Mange gange. Foto: Yorick Jansens/Ritzau Scanpix

Den tidligere Superliga-topscorer har haft det svært i belgisk fodbold siden sommerskiftet i 2017 fra FCN. Skader er noget af forklaringen, men langtfra den hele. I denne sæson har U21-landsholdsspilleren nærmest ikke været en del af Genks kamptrup.

Den 23-årige angribers agent, Michael Stensgaard, er i dialog med klubben om, hvad der skal ske. Ingvartsen er nøglespiller på U21-landshold, og med henblik på sommerens EM er det afgørende, at han får spilletid. Der kommer til at blive arbejdet helt op til deadline på det.

Kampe i denne sæson: 5

Minutter i denne sæson: 74

Christian Nørgaard, Fiorentina

Christian Nørgaard i en af sine få optrædener for den italienske traditionsklub Fiorentina. Foto: Sascha Steinbach/Ritzau Scanpix

Christian Nørgaard har som så mange andre danske spillere erfaret, at Serie A kan være et vanskeligt sted at komme til. Den tidligere Brøndby-profil skiftede i sommer til Fiorentina, men har ikke fået mange minutter i sin første sæson i Firenze-klubben.

Landsholdsbobleren har været i truppen til stort set alle kampe, men har set dem fra bænken. Bare to gange er han startet inde i Serie A, mens han er blevet skiftet ind en gang. Det ligner en tilvænningssæson for den 24-årige midtbanemand.

Kampe i denne sæson: 3

Minutter i denne sæson: 201

Frederik Sørensen, FC Köln

Frederik Sørensen har nærmest ikke spillet i Køln efter nedrykningen til 2. Bundesliga. Foto: Martin Meissner/AP

Den 26-årige forsvarsspiller slap i sommer ikke væk fra FC Köln efter nedrykningen fra Bundesligaen. Han var i starten af sæsonen slet ikke en del af træner Markus Anfangs planer, men fik trods alt en del bænketjanser og et par indhop mod slutningen af efteråret.

Det er dog langtfra nogen holdbar situation for den tidligere Juventus-spiller, som har niveau til meget mere end bænken i 2. Bundesliga. For både Köln og især Frederik Sørensen vil det give mening at få løst problemet i dette transfervindue.

Kampe i denne sæson: 2

Minutter i denne sæson: 15

Emil Berggreen, Mainz 05

Emil Berggreen har ingen fremtid i tyske Mainz. Foto: Thomas Frey/imago sport

Den tidligere Hobro-mand har været frygteligt plaget af skader de seneste sæsoner. Han fik senest spilletid for Mainz 05 tilbage i april og har ingen fremtid i Bundesliga-klubben, som ikke har fået meget ud af den 25-årige pågående angriber.

Emil Berggreens kontrakt udløber efter denne sæson, men kan Mainz komme af med ham allerede nu, gør den gerne det. Hamburger Abendblatt har nævnt ham som et emne i 2. Bundesliga-klubben St. Pauli.

Kampe i denne sæson: 0

