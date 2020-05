Sikke en brøler: Brugte sexdukker som fans

Den sydkoreanske fodboldklub FC Seoul er havnet i et stormvejr, efter at klubben er blevet anklaget for at have placeret sexdukker på tilskuersæderne til en kamp i Sydkoreas bedste række søndag.

På grund af coronapandemien er det forbudt at lukke tilskuere af kød og blod ind på tribunerne. I stedet har mange klubber fyldt sæderne ud med mannequindukker eller papfigurer.

I FC Seouls hjemmekamp mod Gwangju FC bar nogle af dukkerne imidlertid reklameskilte og T-shirts med navnet på et firma, der sælger sexlegetøj.

Det fik både fans og medier til at konstatere, at klubben havde indkøbt sexdukker som en noget alternativ måde at fylde sæderne på.

FC Seoul afviser dog, at der er tale om sexdukker, men erkender at have begået en 'utilgivelig fejl'.

- Mannequinerne er fremstillet af et firma ved navn Dalkom, som har informeret os om, at mannequinerne er designet til at udstille tøj og modeprodukter.

- Vi har adskillige gange været i kontakt med dem for at sikre os, at mannequinerne ikke er voksenlegetøj, skriver klubben i et opslag på Instagram.

Klubben forklarer, at Dalkom også leverer dukker til et firma, der sælger sexlegetøj.

Og det var en fejlagtig korrespondance mellem de to virksomheder, der var årsag til, at dukkerne på stadion bar reklamer for sexlegetøjsfirmaet, skriver FC Seoul.

- Der var et problem hos vores medarbejdere, der ikke kunne kontrollere alle detaljer i alt, hvad der blev sat op. Det er en utilgivelig fejl fra vores side, lyder det fra klubben.

For øjnene af de nu berømte dukker vandt FC Seoul kampen mod Gwangju FC med 1-0.