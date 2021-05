Skadet stjerne blev målmand - og vandt

På Enzo Pérez’ Wikipidia-side har der i årevis stået, at manden er midtbanespiller.

For Benfica, Valencia, det argentinske landshold og hvor den nu 35-årige stjerne ellers har begået sig.

Torsdag er der føjet målmand til cv’et.

For han skrev et stykke utroligt historie i sin og River Plates historie, da han tog målmandshandsker på og spillede Copa Libertadores-kamp mod Independiente Santa Fe fra Colombia.

Og ikke nok med det. Pérez og River Plate vandt gudhjælpemig kampen 2-1 – og han blev sågar kåret til kampens spiller efterfølgende.

Lige som du troede, du havde set alt… Og der er mere endnu.

Baggrunden var en ordentlig omgang Covid-19, der ramte den argentinske storklub som en tornado op til den vigtige kamp mod colombianerne.

20 spillere blev testet positiv, og mens man knoklede for bare at finde 11 spillere, der kunne være klar, syntes håbet om succes minimalt.

Foto: Juan Ignacio Roncoroni/Reuters/Ritzau Scanpix

Primært fordi alle fire målmænd i truppen var nede, og fordi det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol, havde afvist at give femte- og sjettevalget i målet tilladelse til at træde ind i truppen.

Det lykkedes at finde 11 spillere, hvoraf to af dem var teenagere. Men så heller ikke mere. Der var ikke en eneste reserve at finde på bænken. Og Pérez? Ja, han påtog sig målmandstjansen, fordi han rent faktisk var skadet og ellers ikke ville have kunnet spille…

Alligevel vandt River Plate 2-1.

Det hjalp på sagerne, at kampen foregik i Buenos Aires, og at det bestemt ikke var turneringens bedste hold, de rendte ind i i den sydamerikanske pendant til Champions League.

Men stadigvæk.

Og så må de også have følt, at de kunne gå på vandet, fordi Fabrizio Angileri gav River Plate en drømmestart med sin scoring efter tre minutter, mens Julian Alvarez øgede til 2-0 efter seks minutter!

Foto: Juan Ignacio Roncoroni/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Juan Ignacio Roncoroni/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Juan Ignacio Roncoroni/Reuters/Ritzau Scanpix

Der stod Independiente på det meste resten af kampen. De havde meget spil, mens River Plate mest af alt forsøgte at forsvare sig, så godt det nu kunne lade sig gøre. De holdt stand til 73. minut, hvor Kelvin Osorio passerede Pérez. Men nærmere kom gæsterne ikke.

- Mine målmandskollegaer skrev til mig, for jeg bad om nogle gode råd, trænede med målmandstræneren, og han gav mig også gode råd, sagde målmandshelten til ESPN efterfølgende.

- Med al den adrenalin blev jeg lidt forvirret og måtte altid søge efter straffesparkspletten for at vide, hvor jeg var, kom det ærligt.

Til gengæld var han i stand til at sætte tingene i perspektiv.

- At tale om kampen giver egentlig ikke mening på grund af det, vi har været igennem og oplevet med Covid-19, sagde han.

Sejren betyder i øvrigt, at River Plate holder førstepladsen i gruppe D med ni point efter fem spillede kampe – lige foran Fluminense fra Brasilien. De to mødes i den sidste gruppekamp på tirsdag, og uafgjort er nok for River Plate til at spille sig i 1/8-finalen.