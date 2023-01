Skandalen vokser: 14 sigtede

Der er problemer i hæderkronede Anderlecht.

Sportsligt halter den belgiske gigant med danske Brian Riemer ved roret - klubben er aktuelt blot placeret på 12.-pladsen i Jupiler League. Og på de bonede gange har sportsdirektør Jesper Fredberg nok at gøre med at lede klubben, efter at den upopulære bestyrelsesformand Wouter Vandenhaute har måttet træde et skridt tilbage.

Og nu vokser sagen om transfer-fusk mod klubbens tidligere manager, Herman Van Holsbeeck, der er mistænkt for at have stukket en masse penge i egen lomme i forbindelse med flere spillerhandler.

Men Van Holsbeeck handlede ikke alene. Ikke ifølge den belgiske anklagermyndighed.

I hvert fald har den sigtet i alt 14 for svindel, korruption, falskneri og pengevask i sagen med henblik på tiltale. Det skriver avisen De Tijd.

Selv har Herman Van Holsbeeck overfor anti-korruptions-myndigheden indrømmet, at han har begået fejl - uden dog at have indrømmet at have begået noget kriminelt.

Og der er nu rettet søgelys mod ti andre personer og tre selskaber. Det drejer sig blandt andre om klubbens tidligere præsident Roger Vanden Stock, klubbens tidligere direktør Jo Van Biesbroeck og den tidligere økonomidirektør René Trullemans.

Der er tale om svindel for beløb på mere end 300 millioner kroner, der også trækker tråde tilbage til 2017, hvor den belgiske forretningsmand og mangemillionær Marc Coucke købte klubben. Han er dog ikke sigtet i sagen.

Sagen forventes at gå i gang med afhøringer af de sigtede i løbet af februar.