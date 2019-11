Skandaløs situation: Racisme-offer blev udvist

Brasilianske Taison fra Shakhtar Donetsk blev udvist, efter at han reagerede på racistiske tilråb fra Dynamo Kiev-tilhængere

Shakhtar Donetsks 1-0-sejr over ærkerivalerne Dynamo Kiev søndag aften blev ikke fejret, som den slags plejer at blive.

For selv om de forsvarende videre dermed kom endnu mere suverænt i spidsen af den ukrainske Premier League, så var det en episode under kampen, der løb med overskrifterne.

Med godt et kvarter igen blev spillet stoppet, efter at Shakhtars brasilianske midtbanespiller Taison havde reageret mod Dynamo-fansenes racistiske tilråb.

Efter at han havde begået et frispark, begyndte råbene. Han tog bolden, gav dem fingeren og sparkede bolden på tribunen. Herefter gik han grædende fra banen fulgt ud af et par modstandere, der gav ham opmuntrende ord med på vejen. Også hans landsmand Dentinho var i tårer.

Kampens dommer havde i første omgang fat om det røde kort, men valgte i stedet at afbryde spillet. Og da spillerne kom tilbage på banen, blev Taison udvist.

Efter kampen blev Shakhtar-træner, Luis Castro, naturligvis spurgt til episoden:

- Jeg støtter enhver, der bliver udsat for racisme og dem, der har lidt i dag.

- Alle racistiske ytringer er fuldstændig uacceptable. Det var, er og vil altid være en skændsel. Vi må bekæmpe det sammen - hver dag, hvert minut og hvert sekund, sagde Luis Castro.

Shakhtar Donetsk har også fremsat en erklæring på sin hjemmeside:

Han får opbakning af klubben:

'FC Shakhtar modsætter sig kategorisk enhver manifestation og form for racisme, diskriminering, fremmedhad og anden intolerance. Der er ingen retfærdiggørelse af dem, der fornærmer andre på grund af deres hudfarve eller religiøse eller politiske overbevisning.'

'Sådan en opførsel er uacceptabel i civiliserede lande og fodboldligaer. UEFA udsteder de strengeste sanktioner mod klubber og fangruppers racistiske opførsel under kampe.'

- Sådanne episoder skaber smerte og skuffelse i FC Shakhtars store fodboldfamilie. Vi fordømmer den opførsel fra publikum, og vi vil altid støtte og beskytte vore spillere. Vi opfordrer fodboldens autoriteter og klubber til at stoppe racisme på stadionerne.'

Det er blot en uge siden, at europæisk fodbold senest var ramt af en racisme-sag. Her var der Brescias Mario Balotelli, der følte sig forfulgt af Verona-tilskuerne.

