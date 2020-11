Skarp kritik efter dødsfaldet: Nægtede at møde ham

Han er ikke tilgivet, og han har heller ikke bedt om det, for han mener faktisk ikke, at han gjorde noget galt, da han brugte hånden til at score mod England ved VM i 1986.

Det er over 34 år siden, men dagen efter Diego Maradonas død, tog den engelske keeper Peter Shilton igen den kontroversielle episode op, for han er stadig sur - mest fordi argentineren aldrig sagde undskyld.

Shilton er ked af, at Maradona er gået bort, men får også sendt en svada afsted.

- Det virker som om, han havde storheden i sig, men sørgeligt nok ingen sportsånd, skriver han i sin klumme i Daily Mail.

Den engelske keeper er overbevist om, at det var målet, der knækkede holdet i Mexico City. I stedet måtte de se Argentina løbe med VM-titlen.

Det er svært at undskylde for noget, som man ikke selv synes er snyd. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Shiltons hånd nåede ikke op, hvor Maradonas gjorde. Foto: Action Images / Mirrorpix

Han fortæller, at mange forsøgte at få ham og rivalen i samme rum for at snakke om 'Guds hånd'-hændelsen, men det blev altid et nej fra hans side.

- Min tilgang var altid den samme: Jeg ville gerne gøre det, hvis jeg troede på, at han ville sige undskyld. Jeg havde givet ham hånden. Men jeg fik aldrig sådan en indikation, skriver han.

Han mener desuden, at alle fra det engelske hold ville have sagt undskyld, hvis de havde gjort noget lignende.

- Jeg håber ikke, at det sværter han minde til, lyder det som en af de afsluttende bemærkninger i klummen, hvor han da også kalder Maradona for den bedste, som han selv nåede at spille mod.

Shilton er fortsat sur på Maradona og kalder det med sin egne ord 'snyd'. Holdkammeraten på det engelske landshold Gary Lineker, fortalte i en interviewsession med argentineren, som BBC har delt, at han mere var efter dommerne.

Men Lineker spurgte også rivalen om episoden.

- Det var min hånd. Og det er ikke for at være respektløs over for de engelske fans, men det var noget, der skete, sagde Maradona tilbage i 2006.

- Jeg synes ikke, det er snyd. Det er snilde. Det er frækhed.

Traumet er stadig stort for nogle i fodboldens moderland, og Daily Star giver Maradona-haderne lidt brændstof til bålet.

På forsiden af torsdagens udgave spørger avisen, hvor VAR var, da de behøvede det allermest.

Først i 2018 dukkede det op ved VM - omkring 32 år for sent, må man forstå.

