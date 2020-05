Skørt forslag: Topspillere må ikke tale sammen

Det er efterhånden 35 år siden, Søren Lerby udtalte de berømmede ord: 'Fodbold er ikke for de stumme'.

Midtbanegeneralen, der om nogen fyldte på firser-landsholdet - både på og udenfor banen - fik sågar en bog opkaldt efter det citat, der hentydede til, at han kommunikerede. Og gerne i versaler. Konstant.

Det kender de sandsynligvis ikke meget til i Sydkorea. Men de har tænkt sig at trodse citatet i et skørt forslag, der nu skal være med til at sætte gang i den nationale fodboldturnering.

Det skriver den engelske avis Daily Mail.

Allerede 8. maj er det meningen, turneringen skal sættes i gang.

En lang række foranstaltninger er blevet trukket ned over spillere og trænere i den sydkoreanske K-League.

Det står først og fremmest klart, at det bliver en meget stille omgang at se fodbold fra Sydkorea. Kampene vil foregå uden tilskuere, og derudover må spillerne ikke spytte på banen eller tale sammen under kampene.

Især sidstnævnte vækker stor undren.

Snart fodbold igen i Sydkorea. Foto: Getty Images

- At vi ikke må spytte under kampene, er ikke noget problem, men det er umuligt ikke at kommunikere med holdkammeraterne.

- Hvis vi ikke må tale sammen på banen, kan vi lige så godt lade være med at spille, siger Kim Do-hyeok, der er anfører i klubben Incheon United.

Trænerne i den sydkoreanske liga skal bære maske under kampene, men de må gerne sige noget - og de vil formentlig have utrolig nemt ved at trænge igennem med deres dessiner.

Den tidligere FC København- og Hobro-spiller Julian Kristoffersen slår til dagligt sine folder i Sydkorea for klubben Jeonnam Dragons.