Skov Olsen sikrer Club Brugge belgisk Super Cup-triumf

Andreas Skov Olsen sørgede søndag for, at Club Brugge kan stille endnu en pokal i skabet.

Danskeren scorede således kampens eneste mål, da Club Brugge vandt den belgiske Super Cup med en sejr på 1-0 over Gent.

Skov Olsen scorede kort før pausen, da han trak ind i banen fra højre side og med et fladt skud fik nettet til at blafre. Danskeren blev efterfølgende skiftet ud et kvarter inde i anden halvleg, og fra bænken kunne Skov Olsen altså se sine holdkammerater køre sejren i hus.

Club Brugge mødte som forsvarende mester Gent, der vandt den belgiske pokalturnering i den forgangne sæson.

Gent havde Andrew Hjulsager med fra start søndag. Andreas Skov Olsen er den eneste dansker i Club Brugge, men ikke ret meget længere.

Søndag oplyste klubben nemlig, at man har indgået en aftale med Royale Union Saint-Gilloise om at købe Casper Nielsen.

Handlen står og falder med, om midtbanespilleren kan nå til enighed med Brugge om sine personlige vilkår.