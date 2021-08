Skrækscenarier kan vente danske klubber

Fire danske hold er med i lodtrækningen til Europa- og Conference League. Ekstra Bladet giver her sit bud på de potientielle drømme - og skrækmodstandere for klubberne

Fans af Brøndby, FC Midtjylland, FC København og Randers sidder formentlig klar, når der senere i dag er lodtrækning til Europa og Conference League i Istanbul.

Brøndby og FC Midtjylland er med i lodtrækningen i Europa League, hvor begge klubber er seedet i den fjerde gruppe, og det bliver derfor svært for klubberne at undgå at møde nogle svære modstandere i de kommende gruppekampe.

Ekstra Bladet har kigget de mulige modstandere igennem, og har fundet en skræk - og en drømmepulje for de to fællesseedede danske hold.

Hvis Brøndby eller Midtjylland er uheldige, risikerer de at komme i en gruppe bestående af franske Lyon, engelske Leicester og spanske Real Sociedad, og hvor de to klubbers fans vil kunne se frem til kampe mod dygtige modstandere, så vil det være svært for de to danske hold at kvalificere sig videre i Europa League.

Hvis de to hold er heldige, kan de komme i en mere overkommelig gruppe bestående af græske Olympiakos, skotske Celtic og tjekkiske Sparta Prag.

Her er de 32 Europa League-hold Pulje 1:

Olympique Lyon (Frankrig)

Napoli (Italien)

Bayer Leverkusen (Tyskland)

Dinamo Zagreb (Kroatien)

Lazio (Italien)

Olympiakos (Grækenland)

AS Monaco (Frankrig)

Sporting Braga (Portugal)



Pulje 2:

Celtic (Skotland)

Eintracht Frankfurt (Tyskland)

Røde Stjerne Beograd (Serbien)

Leicester City (England)

Glasgow Rangers (Skotland)

Lokomotiv Moskva (Rusland)

Genk (Belgien)

PSV Eindhoven (Holland)



Pulje 3:

Marseille (Frankrig)

Ludogorets (Bulgarien)

West Ham (England)

Real Sociedad (Spanien)

Real Betis (Spanien)

Fenerbache (Tyrkiet)

Sparta Moskva (Rusland)

Sparta Prag (Tjekkiet)



Pulje 4:

Rapid Wien (Østrig)

Galatasaray (Tyrkiet)

Legia Warsawa (Polen)

FC Midtjylland (Danmark)

Ferencváros (Ungarn)

Royal Antwerp (Belgien)

Sturm Graz (Østrig)

Brøndby IF (Danmark)



FCK med gode chancer

I Conference League er FC København til gengæld et af de højest rangerede hold, hvorimod Randers er i den lavest rangerede gruppe. De to hold har derfor to vidt forskellige udgangspunkter inden lodtrækningen.

Hvis FC København er uheldige i lodtrækningen risikerer de at møde hold som franske Rennes, tyske Union Berlin og cypriotiske Omonia Nicosia.

Hvis heldet er med københavnerne kan de trække Zorya Luhansk fra Ukraine, Flora Tallinn fra Estland og Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

For Randers er en drømmepulje østrigske LASK, Luhansk fra Ukraine og Flora Talinn fra Estland.

Men hvis kronjyderne er uheldige kan en noget uoverkommelig gruppe vente. Her vil Thomas Thomasbergs trup kunne møde Tottenham, hollandske Feyenoord og danskerklubben Union Berlin.

Her er de 32 Conference League-hold Pulje 1:

AS Roma (Italien)

Tottenham (England)

FC Basel (Schweiz)

Slavia Prag (Tjekkiet)

FC København (Danmark)

Gent (Belgien)

AZ Alkmaar (Holland)

LASK (Østrig)



Pulje 2:

Feyenoord (Holland)

Qarabag FK (Azerbaijan

Maccabi Tel Aviv (Israel)

PAOK (Grækenland)

Stade Rennes (Frankrig)

Partizan Beograd (Serbien)

CFR Cluj (Rumænien)

Zorya Luhansk (Ukraine) Pulje 3:

Union Berlin (Tyskland)

CSKA Sofia (Bulgarien)

Vitesse (Holland)

Slovan Bratislava (Slovakiet)

FK Jablonces (Tjekkiet)

Alashkert (Armenien)

Flora Tallinn (Estland)

Kairat Almaty (Kasakhstan)



Pulje 4:

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Randers FC (Danmark)

Omonia Nicosia (Cypern)

Anorthosis Famagusta (Cypern)

HJK Helsinki (Finland)

Maccabi Haifa (Israel)

Bodø/Glimt (Norge)

Lodtrækningen til Europa League finder sted klokken 12 og det bliver efterfulgt af Conference League-lodtrækningen klokken 13:30. Du kan følge begivenhederne live på Ekstra Bladet.