Skred fra nybagt mor: Mit hjerte er knust

- Jeg kommer aldrig til at tilgive ham.

Ordene fra Milana Tyulpanova skal nok finde forståelse hos mange, for det er en situation af de temmelig grimme, hun er havnet i.

Hun er nemlig blevet forladt af sin mand, fodboldstjernen Alexander Kerzhakov, bare en måned efter at have født deres fælles barn.

Et smertelig exit, der endda følger en anden personlig tragedie for den unge kvinde, som for et halvt år siden mistede sin far.

Alexander Kerzhakov i den russiske landsholdstrøje i Parken. Foto: Jens Dresling

Hun fortæller den triste historie i et interview med skuespilleren Agatha Muceniece på dennes Youtube-kanal, gengivet af sport-express.ru

- Jeg er gået igennem en virkelig tung tid. Min far døde for seks måneder siden, og så fødte jeg en søn, hvis far forlod mig efter en måned. Hvordan skulle man kunne tilgive det? Ikke engang et dyr ville tilgive et sådant svigt, lyder det fra Milana Tyulpanova.

Den 26-årige kvinde er datter af den berømte politiker og forretningsmand, Vadim Tyulpanov fra Sankt Petersburg. Hun giftede sig med Kerzhakov i 2015 og har hele 1,1 millioner følgere på Instagram.

– Han og min far talte ganske godt sammen. Min far støttede ham altid, og så siger han, at han er træt af mine humørsvingninger. Mit hjerte var knust, men du lærer dig selv at leve med det.

Hvordan 37-årige Kerzhakov forholder sig til sine egne gerninger, fremgår ikke.

Alexander Kerzhakov scorer til 0-1 mod FCN og Ivan Runje for Zenit i Parken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han er særdeles kendt for sin fodboldkarriere i Sevilla, Zenit Sankt Petersborg og Dynamo Moskva, ligesom han lavede 30 mål for det russiske landshold.

Han har spillet med både klub- og landshold i Parken i København og blev matchvinder mod FC Nordsjælland i en Champions League-kamp i 2013.

