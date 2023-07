Skuffet over Braithwaite: Ingen har tillid til ham

Det kan godt være, at landsholdsspiller Martin Braithwaite er rejst tilbage til Spanien og Marbella, hvor Espanyol er på træningslejr, men alt er ikke glemt, efter danskeren valgte at forlade holdet og træningslejren.

Faktisk har Martin Braithwaite meget arbejde foran sig, hvis han skal tilbage i kridthuset i Barcelona-klubben.

Det slår cheftræner Luis Garcia fast i et interview med spansk TV3.

Braithwaite forlod træningslejren uden Espanyols viden, og den spanske klub var ikke i stand til at få fat på den 32-årige angriber efterfølgende. Han endte med at rejse tilbage til Marbella og dermed afbryde sin strejke, men skaden var allerede sket.

Meldingerne fra Spanien var, at Espanyol var i chok. Sportsdirektør Fran Garagarza har været rasende over danskerens ageren, somskal ses i lyset af, at han vil væk fra Espanyol, der rykkede ud af La Liga, selv om Martin Braithwaite stod for 10 sæsonscoringer og gjorde det godt.

Men Barcelona-klubben kræver en stor sum penge for at slippe sin danske angriber. Ifølge både spanske medier og B.T. ligger prisen på omkring 55 millioner kroner, hvilket naturligvis er mange penge for en 32-årig spiller. Det forlyder da også, at der ingen bud er på Braithwaite.

Så nu er han tilbage i Espanyol, hvor han skal forsøge at vinde spillernes, trænernes og ledernes tillid.

- Der er ingen tvivl om, at han tog fejl. Vi vil behandle ham som en person, der er under kontrakt, men han har mistet alles tillid, fordi han har overskrevet alle interne regler. Han har ikke respekteret klubben, staben, holdkammeraterne og fansene. Han bliver nødt til at vinde lidt af holdkammeraternes tillid tilbage dag for dag, siger Luis Garcia, der ikke har tænkt sig at lade Braithwaite være for sig selv:

- Han vil ikke blive isoleret. Det bliver han ikke, men vi vil være strenge, for her tror vi på gruppen, og at vi skal være forenede. Det er en exceptionel situation, som vi vil håndtere internt. Han er et aktiv for klubben, men det vil aldrig være sådan, at en spiller kan sætte sig over klubben, siger cheftræner Luis Garcia til spansk TV3.

Braithwaite har kontrakt med Espanyol et par år endnu, efter han for et år siden skiftede til klubben på en fri transfer.