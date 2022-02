Slår UEFA i flabet pizzakrig

UEFA har skabt en herlig pengemaskine med Champions League, så det europæiske fodboldforbund tager ingen chancer, når rettighederne til mesterligaen trues.

Det har et lille tysk pizzeria fået at mærke, efter de var lidt for kække ved stenovnen.

Pizza Wolke, der hører hjemme i Giessen, var i det fodboldglade hjørne, da der skulle navn på en pizza med svampe, og valget faldt på 'Champignons League'.

Her er den forbudte pizza.

Et sjovt ordspil ville nogen måske mene, men hos UEFA grinede de ikke.

Således fik Pizza Wolke brev fra fodboldforbundet, der truede med bål og brand, hvis ikke det forbudte navn blev ændret.

Det skriver The Daily Mail,

Men der skal mere end advokattrusler fra UEFA til at få de tyske pizzabagere til at ryste i bukserne.

Tværtimod tog de handsken op og endte med at besejre fodboldgiganten.

Først svarede tyskerne flabet igen i et opslag på Instagram.

'Længe leve pizzaen CHAMPI(G)NONS LEAGUE! Det er en ære! Som et barn af fodbold! En reklame fra UEFA. Seriøst?', skrev folkene bag Pizza Wolke.

'Det viser bare, at gutterne og jeg er på rette spor! Vi har fundet en vej, og vi stopper ikke før, vi er i alle maver og bagt i alle ovne på et tidspunkt! En mand! En pizza! Lad os se, hvor langt UEFA går', lød det videre.

I første omgang lod UEFA sig ikke kyse og bebudede en retssag. Men nu er unionen kommet på andre tanker.

'Udmelding i sidste øjeblik. Champignons League bliver, hvor den er', jubler Pizza Wolke.

Pas på - her er Europas værste stadion