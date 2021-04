Slutspil om Haaland: Hentet af præsident

Den norske angribers agent og far er blevet set ankomme for til Barcelona og blive modtaget af den nyvalgte præsident Joan Laportas folk

En video og fotos fra privatfly-terminalen i El Prat-lufthavnen i Barcelona torsdag formiddag er første, kraftige signal om, at slutspillet om Erling Haalands underskrift er skudt i gang.

Her ses nemlig henholdsvis den norske angribers agent, Mino Raiola, og far, Alf Haaland, ankomme for at blive modtaget af den nyvalgte Barcelona-præsident Joan Laportas folk og kørt væk i en mørk Mercedes. Det skriver Barcelona-aviserne Mundo Deportivo og Sport.

Inden da har superagenten Mino Raiola onsdag været til møde med sportsdirektør i Borussia Dortmund Michael Zorc.

– Jeg har talt med Mino Raiola i går. Der gjorde jeg vores position meget klar, siger den tyske fodboldboss til Skysports.com, der mener at vide, at Dortmund er opsat på at beholde Haaland en sæson længere.

Også den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano skriver på Twitter, at der er hold i historien, men Barcelona er næppe den eneste storklub, der skal tales med i den kommende tid.

De har således rygtevis stået i kø med Manchester-klubberne forrest.

Til spaniernes fordel skulle tælle, at Mino Raiola har et fint forhold til Barcelona-præsident Joan Laporta, mens det er mere end anstrengt i forhold til City og United.

Også Real Madrid har været flittigt nævnt, og her er økonomien angiveligt væsentlig bedre end den i hos rivalerne nordpå.

SENESTE: Raiola og Haaland senior har nu også været på besøg i Madrid.

