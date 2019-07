Smidt på porten - legender får sparket

Efter exit i ottendedelsfinalen i Africa Cup of Nations skifter Camerouns fodboldforbund nu landsholdets trænerteam ud.

Tirsdag skriver forbundet på sin twitterprofil, at både cheftræner Clarence Seedorf og assistenttræner Patrick Kluivert er blevet fyret.

De to tidligere fodboldstjerner fra Holland blev ansat i august 2018 og nåede dermed knap at være ansat i et år.

43-årige Seedorf nåede at stå i spidsen for Cameroun i ti kampe, hvoraf tre af dem blev vundet.

Den tidligere midtbaneprofil havde før sin ansættelse som landstræner for Cameroun stået i spidsen for spanske Deportivo La Coruña, kinesiske Shenzhen og AC Milan, som han i sin spillerkarriere tørnede ud for i ti år fra 2002 til 2012.

Patrick Kluivert har primært fungeret som assistenttræner, siden han i 2008 stoppede som spiller. Det tidligere angrebs-es har blandt andet været assistent i AZ Alkmaar og på det hollandske landshold.

Cameroun, der var forsvarende mester, røg ud af dette års Africa Cup of Nations, da det blev til et nederlag på 2-3 til Nigeria i ottendedelsfinalen.

Finalen i den afrikanske landsholdsturnering spilles fredag, hvor Algeriet og Senegal møder hinanden.

