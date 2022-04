Hope Solo har besluttet sig for at 'løse sine udfordringer med alkohol'

For en måned siden blev den amerikanske fodboldlegende Hope Solo anholdt.

Den 40-årige amerikaner blev stoppet af politiet og anholdt for spritkørsel. Den tidligere fodboldspillers to børn sad også i bilen, hvilket var en skærpende omstændighed.

Den tidligere målmand skriver nu på Instagram, at hun søger hjælp til sit alkoholproblem.

'Jeg vil frivilligt deltage i et alkoholbehandlingsprogram for at løse mine udfordringer med alkohol. På dette tidspunkt er min energi og fokus fuldstændig rettet mod mit helbred, at få det bedre og at tage mig af min familie.

I begyndelsen af januar blev hun valgt til at blive en del af det amerikanske landsholds Hall of Fame. Indvielsen har hun nu bedt om at få udsat til 2023.

Hope Solo blev i 31. marts anholdt på en parkeringsplads ved en Walmart-butik i byen Winston-Salem, der ligger i det østlige USA. Først gjorde hun modstand for at forsøge at undgå anholdelsen.

Den tidligere målmand spillede hele 202 landskampe for USA og vandt to gange OL-guld i henholdsvis 2008 og 2012. Det blev så toppet med VM-guld i 2015.