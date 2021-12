Sousa skifter Polens landshold ud med topklub i Brasilien

Få timer efter at være afskediget som landstræner for Polens fodboldlandshold har portugiseren Paulo Sousa indgået aftale om at stå i spidsen for Flamengo i Rio de Janeiro.

Tidligere denne uge bad Sousa om at blive løst fra sin kontrakt i Polen, efter at han modtog et tilbud fra den brasilianske topklub.

Anmodningen blev taget ilde op af formanden for Polens Fodboldforbund, Cezary Kulesza, der kaldte det 'særdeles uansvarligt'.

Men onsdag meddelte Kulesza, at forbundet havde besluttet at ophøre samarbejdet med den tidligere midtbanespiller for Benfica, Sporting CP, Juventus og Borussia Dortmund.

Nogle timer senere oplyste Flamengo, at Sousa var ansat som cheftræner på en toårig kontrakt.

- Dette er en besked til den største fanbase i verden. Det er med stolthed og glæde, at jeg skal repræsentere en klub så usammenlignelig stor som Flamengo, skriver Sousa i et tweet.

Den 51-årige portugiser havde oprindeligt kontrakt med Polen til marts næste år.

Sousa blev udnævnt som landstræner i 2021 og havde ansvaret for holdet under en skuffende EM-turnering, hvor Polen sluttede sidst i sin gruppe med et enkelt point.

Til gengæld sluttede Polen som toer i sin VM-kvalifikationspulje efter England og kan dermed kvalificere sig til VM i Qatar næste år via playoff, hvor holdet møder Rusland.

Flamengo er blandt Brasiliens største og mest succesrige klubber, men også en klub med hyppig udskiftning af cheftrænere.

Paulo Sousa bliver således klubbens fjerde cheftræner i løbet af bare 18 måneder.

Han afløser Renato Gaucho, som takkede af, efter at Flamengo tabte finalen i Copa Libertadores - Sydamerikas svar på Champions League - til Palmeiras.