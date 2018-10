Southgate får to år mere i spidsen for England

Fabio Capello, Roy Hodgson, Sam Allardyce og nu Gareth Southgate. Det engelske fodboldlandshold har de seneste ti år haft flere forskellige landstrænere ansat, men nu ser der endelig ud til at være faldet ro på trænerfronten.

Efter den succesfulde VM-slutrunde i Rusland denne sommer, hvor England nåede helt til semifinalen, er tiltroen nemlig vokset til landstræner Gareth Southgate. Netop derfor har det engelske fodboldforbund, FA, nu også valgt at forlænge kontrakten med den succesfulde landstræner.

Gareth Southgates oprindelige kontrakt med det engelske landshold løb til 2020, men nu har han og assistenttræneren Steve Holland fået forlænget deres kontrakter, så de løber til og med VM-slutrunden i Qatar i 2022:

- Jeg er glad for at få muligheden for at lede landsholdet gennem de næste to store slutrunder. Jobbet er fortsat et kæmpe privilegie og en stor ære. Det var helt specielt at kunne opleve, hvordan en forenet nation stod bag holdet denne sommer, og det bliver fantastisk at se, hvor langt dette unge hold kan nå i de kommende år, siger Gareth Southgate blandt andet om forlængelsen ifølge Sky Sports.

Gareth Southgate har været engelsk landstræner siden 2016, og ender han med at sidde helt til 2022, vil han være den første engelske landstræner siden Bobby Robson i firserne, der har været på posten i mere end seks år.

