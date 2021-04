Spansk domstol: UEFA og FIFA kan ikke bremse piratliga

Der er ikke lovhjemmel til at bremse stiftelsen af udbryderligaen Super League eller at sanktionere hverken de 12 klubber eller deres spillere på nuværende tidspunkt.

Sådan lyder en foreløbig kendelse fra retten i Madrid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hvordan domstolene i England og Italien forholder sig til sagen, vides ikke endnu.

Retten i den spanske hovedstad vurderer tirsdag, at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) ikke har hjemmel til at forhindre klubber i at oprette en lukket, privat liga.

UEFA og FIFA har ellers truet med at udelukke alle 12 klubber øjeblikkeligt. Også de nationale forbund har luftet tanker om at smide klubberne ud af deres respektive hjemlige ligaer.

Ifølge kendelsen foreligger der ikke tilstrækkeligt kendskab til etableringen af Super League, til at Uefa og Fifa kan bremse dens tilblivelse på nuværende tidspunkt.

Ligeledes fastslår retten, at de to store forbund ikke kan sanktionere hverken de 12 klubber eller spillerne i klubberne på nuværende tidspunkt med det aktuelle kendskab til Super League.

Altså kan spillerne ikke udelukkes fra landsholdsfodbold nu.

Læs mere om de 12 udbrydere her: Krig for milliarder: Det beskidte dusin

Super League er en direkte konkurrent til Uefas europæiske turneringer. Det kontinentale forbund har talt om muligheden for at smide de 12 klubber ud øjeblikkeligt.

Det vil i så fald betyde, at Real Madrid, Manchester City og Chelsea vil blive smidt ud af denne sæsons CL-semifinaler. Kun Paris Saint-Germain vil være tilbage.

Men ifølge den foreløbige kendelse fra retten i Madrid kan en sådan sanktion altså heller ikke sættes i værk nu.

Der er seks hold fra Premier League med i Super League-projektet, mens Italien og Spanien har hver tre hold med.